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Алиса Лью: «Выходить на лед и слышать все эти крики и шум — это невероятно. Возможно, это та часть фигурного катания, по которой я скучала больше всего»

Американка лидирует после короткой программы с результатом 74,58 балла.

Источник: Спортс"

"Выходить на лед и слышать все эти крики и шум — это невероятно. Возможно, это та часть фигурного катания, по которой я скучала больше всего, наряду с тренировками. Я просто очень, очень люблю тренироваться.

Пока об Олимпиаде не думаю, мне кажется, она так далеко. Я думала, что этот сезон — только начало, я не ожидала от него слишком многого. Но я знаю, следующий сезон будет еще лучше", — сказала Лью.

Она рассказала, почему решила сделать колесо во время представления участников перед разминкой.

«Я думала сделать что-то круто, но это было спонтанное решение. Я увидела, что места достаточно, и решила: колесо — это то, что нужно», — добавила Лью.