Анастасия Метелкина: «Образ на короткую помог собрать искусственный интеллект. Девочкам в раздевалке все уши прожужжала, как это здорово работает»

"Мы сегодня были очень уверены в себе, совсем не нервничали. Я еще на чемпионате Европы поняла, что надо держать себя в руках, бояться перед прокатом — плохая история. Мне много людей написали, что надо просто выйти и кайфовать на льду. Это я сегодня и постаралась делать.