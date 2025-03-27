Анастасия Метелкина: «Образ на короткую помог собрать искусственный интеллект. Девочкам в раздевалке все уши прожужжала, как это здорово работает»

«Вернуть прошлогоднюю короткую программу мы решили вместе с тренерами. И сегодня видим, что это было правильное решение — мы получили хорошие оценки. Понятно, что на любой турнир мы приезжаем за высокими местами, а не просто покататься. Это нормально», — сказал Берулава в разговоре с корреспондентом Спортса«» Майей Багрянцевой.
"Мы сегодня были очень уверены в себе, совсем не нервничали. Я еще на чемпионате Европы поняла, что надо держать себя в руках, бояться перед прокатом — плохая история. Мне много людей написали, что надо просто выйти и кайфовать на льду. Это я сегодня и постаралась делать.
Перед прокатом меня мама настраивала по телефону. Отвлекала всякими рассказами про собак, сериалы — главное, чтоб я не думала про лед. И сработало! Я очень ей благодарна.
В этот раз образ на короткую программу мне помог собрать искусственный интеллект. Я загрузила в чат GPT фотографию своего платья, музыку — и попросила посоветовать мне, какой макияж и прическу выбрать. И все! Через секунду у меня был готовый вариант: какие тени взять, что подойдет моим глазам.
Я всем девочкам в раздевалке все уши прожужжала, как это здорово работает. У меня уже и на произвольную образ готов, это очень удобно", — добавила Метелкина.