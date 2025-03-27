Деанна Стеллато-Дудек: «Очень глупые ошибки. Будем перестраивать рабочие процессы. Что-то идет не так»

"Очень глупые ошибки, особенно на вращении. В прокате казалось, что ничего катастрофического — просто немного там потеряли, немного — сям. Но тут очень плотно идут все пары, нельзя было ошибаться. Мы прекрасно осознаем, что сами дали повод себя так оценить.
Конечно, мы расстроены. Я надеялась, что после чемпионата четырех континентов мы будем выступать все лучше и лучше. Не получилось, увы. Но это опыт, это урок, который мы должны вынести из этого сезона — чтобы лучше приготовиться к следующему.
Да, нас все предупреждали, что после победы на ЧМ в прошлом году этот сезон сложится сложнее. Так и вышло. Будем перестраивать рабочие процессы. Что-то идет не так.
Я все равно очень рада быть здесь. Напоминаю себе, что несколько лет назад я и мечтать боялась о чемпионате мира«, — сказала Стеллато-Дудек корреспонденту Спортса»" Майе Багрянцевой.
«На самом деле, до самого проката все шло очень хорошо. Мы прекрасно готовы, рассчитывали показать здесь красивые чистые программы», — отметил Дешам.
«Да, все шло замечательно, если не считать, что я сегодня забыла свое платье в отеле — и вспомнила об этом только когда разминалась в тренировочном зале перед прокатом. Пришлось срочно просить его нам привезти — и сразу несколько человек принимали участие в этой спасательной операции. Я переодевалась уже практически перед выходом на лед. Так что пришлось понервничать, да», — добавила Стеллато-Дудек.