Деанна Стеллато-Дудек: «Очень глупые ошибки. Будем перестраивать рабочие процессы. Что-то идет не так»

«Да, все шло замечательно, если не считать, что я сегодня забыла свое платье в отеле — и вспомнила об этом только когда разминалась в тренировочном зале перед прокатом. Пришлось срочно просить его нам привезти — и сразу несколько человек принимали участие в этой спасательной операции. Я переодевалась уже практически перед выходом на лед. Так что пришлось понервничать, да», — добавила Стеллато-Дудек.