Рюичи Кихара о лидерстве на ЧМ: «Это был не лучший наш прокат, но сезон складывается непросто, так что мы довольны»

Сейчас мы просто хотим выспаться. И еще поесть. Очень простые эмоции. Завтра рано утром у нас тренировка, а вечером уже произвольная программа, так что у нас все очень плотно в эти дни. Но, слава богу, осталось немного продержаться«, — сказал Кихара корреспонденту Спортса»" Майе Багрянцевой.