Рюичи Кихара о лидерстве на ЧМ: «Это был не лучший наш прокат, но сезон складывается непросто, так что мы довольны»

"Это был не лучший наш прокат, но сезон складывается для нас непросто, так что мы довольны. И здорово, что получилось неплохо выступить — и при этом получить удовольствие.
Сейчас мы просто хотим выспаться. И еще поесть. Очень простые эмоции. Завтра рано утром у нас тренировка, а вечером уже произвольная программа, так что у нас все очень плотно в эти дни. Но, слава богу, осталось немного продержаться«, — сказал Кихара корреспонденту Спортса»" Майе Багрянцевой.
«Для нас очень важно не думать завтра об оценках или медалях. Хочется сконцентрироваться друг на друге и показать то, что так легко получается на тренировках», — добавила Миура.