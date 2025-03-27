Никита Володин: «У нас уже готова идея на короткую для олимпийского сезона. Будем двигаться в сторону раскрытия эмоций»

Мы специально приехали в Америку еще неделю назад, чтобы перестроиться на другой часовой пояс и привыкнуть. Дмитрий Савин специально нам так ставил тренировки, чтобы мы прокатывали программы в то же время, что в расписании чемпионата мира. Так что мы были готовы.