Никита Володин: «У нас уже готова идея на короткую для олимпийского сезона. Будем двигаться в сторону раскрытия эмоций»

"Конечно, есть к чему придраться сегодня в прокате. У меня вообще в голове в какой-то момент перещелкнуло — и после сальхова мне показалось, что я еду произвольную программу. Буквально на секунду завис — а пришлось потом быстро встраиваться обратно, вспомнив, что это пока еще короткая программа.
Мы сегодня старались кататься надежно, поэтому где-то подзажали эмоции. Наверное, на чемпионате мира сложно выдать по-настоящему раскованный прокат, надо себя контролировать. Могу сказать, что мы сегодня боролись.
Мы специально приехали в Америку еще неделю назад, чтобы перестроиться на другой часовой пояс и привыкнуть. Дмитрий Савин специально нам так ставил тренировки, чтобы мы прокатывали программы в то же время, что в расписании чемпионата мира. Так что мы были готовы.
У нас уже готова идея на короткую программу для олимпийского сезона. Раскрывать пока не буду, но могу сказать, что будем двигаться в сторону раскрытия эмоций — как в короткой этого года.
Сложно ли кататься на такой большой арене? Да я вообще не сильно обратил на это внимание. Я всю программу смотрю только на свою партнершу и публику не замечаю«, — сказал Володин в разговоре с корреспондентом Спортса»" Майей Багрянцевой.
"Признаюсь, я очень нервничала сегодня. Так что пришлось успокаивать себя музыкой — я люблю в такие моменты слушать рок, это настраивает на борьбу.
Ну, и как всегда, мне помог собраться Дмитрий Савин. Он сказал просто выполнять элемент за элементом — и тогда программа соберется, и беспокоиться будет не о чем.
На тренировках у нас прокаты получались лучше, сегодня мы показали, быть может, 75 процентов от того, что мы можем. Но мы все равно довольны. Быть третьими после короткой на чемпионате мира — неплохой результат", — добавила Хазе.