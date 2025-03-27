Камила Валиева: «Молодежные движения учат работать в команде — потому что вместе можно добиться большего, брать ответственность и не бояться пробовать новое»

Молодежные движения учат работать в команде — потому что вместе можно добиться большего, брать ответственность и не бояться пробовать новое.
Я еще раз убедилась сегодня в этом, побывав на четвертом съезде «Движения первых» в НЦ «Россия». Это не просто мероприятие, а настоящий праздник для молодежи, где кипит энергия, идеи и драйв! А самое главное — сам Президент посетил съезд и утвердил Национальный проект «Молодежь и дети».
Кстати, в НЦ «Россия» сейчас проходят две замечательные выставки, посвященные путешествиям и архитектуре — «Путешествие по России» и «Рождение масштаба». Глава государства уже успел их посетить, поэтому и вы не отставайте!
Хочу сказать, что молодежь — это будущее нашей страны, и здорово, когда ей дают возможности расти, развиваться и быть услышанной!" — написала Валиева в телеграм-канале.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?