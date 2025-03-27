Подстава от бывшей: кто осложнил путь фигуристов из России на Олимпиаду

Не Загитова и не Петросян
То, что мы увидели от Анастасии Губановой в короткой программе на чемпионате мира в Бостоне — не новое слово в ее карьере. Срывы были свойственны этой спортсменке и ранее, а базовая надстройка в виде отказа от борьбы, когда что-то идет не так, существовала в ней, кажется, еще с самого начала пути.
Показательная деталь — когда трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото, идущая за четвертым золотом подряд, срывает первый прыжок в каскаде, она без тени сомнения цепляет к нему чистый тройной и спасает положение. Когда Аделия Петросян на чемпионате России — ее положение, кстати, очень похоже на то, в котором пребывает Сакамото — не может исполнить стартовый тройной аксель в произвольной программе, она просто перешагивает (в прямом смысле слова) через него и делает всю остальную программу чисто. Когда у Алины Загитовой не получился каскад лутц-риттбергер в произвольной на Олимпиаде, она со змеиным хладнокровием переделала его и вырвала победу.
У Анастасии же именно с хладнокровием всегда были определенные трудности. Они проявлялись и после перехода в сборную Грузии — на этапах Гран-при, на минувшем чемпионате Европы. Взрастить в себе инстинкт убийцы, как показывает практика, гораздо сложнее, чем выучить четверной прыжок.
Поэтому непопадание в произвольную программу в Бостоне — грустное, но логичное следствие обстоятельств. Стоит признать, что даже излишне строгие к ней доселе судьи в этот раз были достаточно лояльными. За прокат с грубыми ошибками она получила более 27 баллов по компонентам — это больше, чем у всех остальных, кому не удалось квалифицироваться в произволку, и даже некоторых из тех, кто в нее все же попал.
Встретится с нашими в Пекине
Выступление Анастасии свидетельствует об одном — теперь у Грузии нет гарантированной квоты в женском одиночном катании на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Формально ее результат даже не будет учитываться в итоговой таблице распределения путевок, потому как те, кто не отобрался в произволку, формально набирают 0 зачетных баллов. Это, во-первых, говорит о том, что амбиции сборной Грузии на командную медаль немного страдают. Не рушатся полностью, безусловно, ведь для попадания в олимпийский командник достаточно иметь квоты в трех дисциплинах из четырех возможных, и нет сомнений, что Ника Егадзе (мужское одиночное), Анастасия Метелкина/Лука Берулава (пары) и Диана Дэвис/Глеб Смолкин (танцы) смогут добыть путевки в своих видах.
И тем не менее непопадание в женском одиночном на Олимпиаду фактически лишает Грузию медальных амбиций. Дело в том, что Губанова — между прочим, в совсем еще недавнем прошлом чемпионка Европы — считается одним из самых ценных активов сборной с точки зрения набора очков. Лидером по этому показателю можно считать пару Метелкина/Берулава, но одних только их усилий совершенно точно не хватит. Дэвис/Смолкин пока обживаются в академии Монреаля и не претендуют на что-то серьезное, а Егадзе все еще предстает котом в мешке — с одной стороны, хороший одиночник с достойным техническим контентом, с другой — нестабильный и не так давно имевший клеймо подверженного травмам.
Поэтому Губановой в любом случае нужно пытаться пробиться на Игры. К счастью, шансы на это у нее еще остаются, но для этого придется поехать в Пекин на новый олимпийский квалификационный турнир. Туда же, кстати, поедут и российские фигуристы — у которых, как и у Грузии в женском одиночном, пока еще нет квот на Олимпиаду.
Фактически Губанова может стать первой одиночницей из мирового топа, кто столкнется с вернувшимися россиянками. Скорее всего, ей придется бороться с Петросян, вооруженной тройными акселями, четверными прыжками и качественными непрыжковыми элементами. Очень трудно представить себе, какие компоненты будут ставить нашим фигуристкам международными судьями.
Нельзя исключать, что для этого руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) под это дело задумается над проведением некоего турнира для тех, кто поедет добывать квоты, где судейство будет максимально приближено к международному. Уверенность в подобном раскладе высказывал в недавнем интервью для РИА Новости известный танцевальный тренер Денис Самохин.
Новая власть благосклоннее к россиянам
Но на данном этапе трудно сказать, что мы можем увидеть в графе «компоненты». Зато по результатам чемпионата мира точно можем предположить, что Губанову, похоже, совсем уж обижать не собираются. И если вдруг допустить сценарий, по которому от России в Пекин едет Алина Горбачева, а не Аделия, еще неизвестно, кто по итогу окажется победителем. Впрочем, есть ощущение, что вопрос квот для наших фигуристок не столь актуален. Все же для того, чтобы заработать путевку, нужно будет всего лишь занять место в топ-5, что под силу буквально любой нашей спортсменке.
Однако той же уверенности в гарантии квот для Грузии нет. И более того — есть сомнения и в целом в боеспособности сборной, учитывая, что буквально в каждом виде у них нет резерва. Есть хороший первый номер, но случись с ним что — и пиши пропало.
Единственной работой на резерв с натяжкой можно считать поиск партнера для Марии Казаковой, победительницы Финала юниорского Гран-при в танцах на льду в паре с Георгием Ревией. По данным РИА Новости, она попыталась образовать дуэт с выступавшим за Боснию и Герцеговину экс-россиянином Владиславом Касинским, но Босния в настоящее время не выдает ему открепление для перехода в грузинскую сборную.
Все это означает, что Грузии буквально необходимо проводить трансферную кампанию. Еще пару лет назад президент грузинской федерации Мариам Гиоргобиани в интервью РИА Новости объясняла, в чем основная сложность существования фигурного катания в ее стране. За внимание от высших чинов спортивного руководства ей приходится конкурировать с борцами и другими летними видами, где медалей несравнимо больше чисто из-за специфики соревнований, а результаты — выше ввиду более крепких спортивных традиций.
Фигурное катание же для Грузии — вид абсолютно новый и еще не успевший окрепнуть. Поэтому перед тем, как начать выпускать собственных звезд, им просто необходимо выбить для этого условия. А этого можно достичь только за счет больших побед. Круг замкнулся.
Единственное, что способно его разомкнуть — масштабная миграция спортсменов из более развитых в плане фигурного катания стран. Практически вся текущая грузинская команда состоит из тех, кто ранее выступал за Россию — это и Дэвиc/Смолкин, и Метелкина/Берулава, и Губанова. И каждый из них уже так или иначе повлиял на развитие грузинского фигурного катания.
Финальной точкой этого всего должен стать олимпийский командник в Милане. Гиоргобиани еще в интервью двухлетней давности признавалась, что Грузия активно к нему готовится. Но, судя по всему, возникли некие обстоятельства, помешавшие этому — потому как со времен перехода Дэвис/Смолкина Грузия так никем из взрослых спортсменов и не пополнилась.
Источники РИА Новости склонны связывать это с политикой предыдущего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Отмечается, что бывшая глава государства неохотно выдавала гражданство россиянам, из-за чего, в частности, на внушительное время подвис вопрос с паспортом у Глеба Смолкина. Все это связывало Гиоргобиани руки — для того, чтобы Международный союз конькобежцев (ISU) в принципе одобрил переход, необходимо жить на территории новой страны в ранге резидента не менее года или же иметь паспорт, а для выступления на Олимпийских играх гражданство и вовсе обязательно.
Но с приходом нового президента — Михаила Кавелашвили — политика государства смягчилась. Есть информация, что в связи с этим грузинская федерация фигурного катания активизировалась в вопросе переговоров о потенциальных переходах. Но для того, чтобы реализовать последний шанс укрепить команду за счет кого-то из российских фигуристов, у них есть буквально пара месяцев.
Влад Жуков