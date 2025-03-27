Подстава от бывшей: кто осложнил путь фигуристов из России на Олимпиаду

Но на данном этапе трудно сказать, что мы можем увидеть в графе «компоненты». Зато по результатам чемпионата мира точно можем предположить, что Губанову, похоже, совсем уж обижать не собираются. И если вдруг допустить сценарий, по которому от России в Пекин едет Алина Горбачева, а не Аделия, еще неизвестно, кто по итогу окажется победителем. Впрочем, есть ощущение, что вопрос квот для наших фигуристок не столь актуален. Все же для того, чтобы заработать путевку, нужно будет всего лишь занять место в топ-5, что под силу буквально любой нашей спортсменке.