AP: адвокаты Валиевой обвинили WADA в процессуальном мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой на этой неделе подали апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, обвинив Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в процессуальном мошенничестве. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). По информации издания, гендиректор WADA Оливье Ниггли обратился к главе отдела по расследованиям организации Гюнтеру Янгеру с просьбой прекратить расследование, которое проводит бывший директор антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Сожи. Как утверждает Associated Press, результаты исследования могли подтвердить версию защиты Валиевой, в которой говорилось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через десерт, приготовленный ее дедушкой.
«Представление отчета профессора Сожи подтверждает процессуальное мошенничество, которое послужило мотивом для запроса о пересмотре», — говорится в заявлении адвокатов Валиевой, которое приводит Associated Press.
В октябре Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. В апелляции сторона Валиевой утверждала, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, поскольку фигуристка не давала письменного согласия для начала арбитража. В числе прочего сторона Валиевой увидела нарушения CAS в чрезмерном освещении обстоятельств дела в СМИ и недостаточном внимании к понятию «защищенное лицо» в случае фигуристки, что позволяло бы сократить срок санкций. Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил доводы Валиевой, посчитав ряд аргументов неприемлемыми.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.
Позднее Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье. 25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады.