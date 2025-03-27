AP: адвокаты Валиевой обвинили WADA в процессуальном мошенничестве

Ранее Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). По информации издания, гендиректор WADA Оливье Ниггли обратился к главе отдела по расследованиям организации Гюнтеру Янгеру с просьбой прекратить расследование, которое проводит бывший директор антидопинговой лаборатории Лозанны Марсьяль Сожи. Как утверждает Associated Press, результаты исследования могли подтвердить версию защиты Валиевой, в которой говорилось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через десерт, приготовленный ее дедушкой.