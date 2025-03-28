Михаил Шайдоров: «Я очень устал, получился какой-то бесконечный сезон. На меня свалилось так много внимания — это оказалось тяжелее, чем кататься»

"Если честно, я очень устал, какой-то бесконечный сезон у меня получился. Сегодня был очень тяжелый день, я очень переживал перед короткой программой, и наверное, это был самый сложный прокат в моей жизни. Но главное, что я справился, я доволен результатом и хочу просто откатать произвольную программу в удовольствие. Тут огромная арена, столько зрителей — и хочется им подарить чистый прокат.