Михаил Шайдоров: «Я очень устал, получился какой-то бесконечный сезон. На меня свалилось так много внимания — это оказалось тяжелее, чем кататься»

"Если честно, я очень устал, какой-то бесконечный сезон у меня получился. Сегодня был очень тяжелый день, я очень переживал перед короткой программой, и наверное, это был самый сложный прокат в моей жизни. Но главное, что я справился, я доволен результатом и хочу просто откатать произвольную программу в удовольствие. Тут огромная арена, столько зрителей — и хочется им подарить чистый прокат.
После чемпионата четырех континентов было очень тяжело прийти в себя. Тот старт оказался очень значимым для меня и моей страны. А потом на меня свалилось так много внимания, и я этого не ожидал. Это оказалось тяжелее, чем кататься, ей богу.
Хочется просто закончить сезон с радостью — и уже спокойно готовиться к новому олимпийскому сезону. Я уже хочу ставить новые программы, — передает слова Шайдорова корреспондент Спортс«» Майя Багрянцева.
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