Ника Эгадзе: «Я использовал в работе ChatGPT. Тутберидзе иногда смеется, когда я подъезжаю к ней за советом: “Cпроси лучше своего дружка чат-бота”

"Я очень рад кататься здесь на чемпионате мира, потому что недавно понял, что это огромная привилегия: не всем выпадает шанс кататься на таких серьезных соревнованиях. Поэтому у меня даже новые ощущения: хочется насладиться этой огромной ареной и зрителями.
Раньше я всегда катался, думая только о самой программе. Удивительно, но я даже не нервничал почти. Это вот на произвольную программу на чемпионате Европы я выходил почти в обмороке — ног вообще не чувствовал. А тут уже понял, что надо держать себя в руках. Жаль, что запорол вращение, но это, наверное, потому, что мы начали его менять на тренировках, вот я пока и не освоился.
Вчера я ужасно расстроился из-за неудачного проката Насти Губановой, я пришел на арену ее поддержать — и потом ушел на свою тренировку. И просто не мог нормально тренироваться, меня это сильно выбило из колеи.
Мы решили немного изменить музыку в произвольной программе. Мне не очень нравились первые две части — там было какое-то бесконечное пианино, под которое было уже сложно кататься. И тут мой друг Володя Литвинцев сделал сам нарезку музыки под мой прокат и прислал мне. Мол, посмотри, как круто получилось — может, возьмешь?
Мне очень понравилось, получилось круто, там есть и обратный отсчет, и яркая музыка, даже с дабстепом. Я принес этот вариант тренерам, и им тоже очень понравилось. Этери Георгиевна (Тутберидзе) сразу поддержала, а вот Даниил Глейхенгауз сначала сомневался, но его потом мы убедили, ха-ха. Мне и правда под такой вариант кататься легче — сейчас в программе стало будто бы больше истории.
Я недавно попробовал использовать в работе ChatGPT. Просто я как-то вернулся домой с тренировки очень уставший, и решил спросить у искусственного интеллекта — мол, выстрой мне план тренировок на неделю. Мне было странно, что я вдруг стал очень сильно уставать, и хотелось понять, что я могу сделать иначе.
Я дал ему все свои вводные, и он мне предложил схему тренировок. Я принес ее тренерам на каток — если честно, ожидая, что меня не будет никто слушать. А они отнеслись с интересом — и согласились попробовать. По этому плану мне надо было сократить число полных прокатов программ на тренировках. И это сработало.
Сейчас мы так и занимаемся, вроде все получается нормально. Этери Георгиевна теперь иногда смеется, когда я подъезжаю к ней за советом: «Cпроси лучше своего дружка чат-бота», — передает слова Эгадзе корреспондент Спортс«» Майя Багрянцева.
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