Ника Эгадзе: «Я использовал в работе ChatGPT. Тутберидзе иногда смеется, когда я подъезжаю к ней за советом: “Cпроси лучше своего дружка чат-бота”

Раньше я всегда катался, думая только о самой программе. Удивительно, но я даже не нервничал почти. Это вот на произвольную программу на чемпионате Европы я выходил почти в обмороке — ног вообще не чувствовал. А тут уже понял, что надо держать себя в руках. Жаль, что запорол вращение, но это, наверное, потому, что мы начали его менять на тренировках, вот я пока и не освоился.