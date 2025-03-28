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Лучший казахстанский фигурист вошел в тройку на ЧМ-2025

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров выступил в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Бостоне (США), сообщают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров

Казахстанский фигурист, являющийся победителем чемпионата четырех континентов продемонстрировал уверенный и технически сложный прокат, получив высокие оценки от судей.

За свое выступление Шайдоров набрал 94,77 балла, что позволило ему занять промежуточное третье место.

Лидером после короткой программы стал американец Илья Малинин, который установил впечатляющий результат — 110,41 балла. На втором месте расположился представитель Японии Юма Кагияма, набравший 107,09 балла.

Произвольная программа, которая определит окончательное распределение наград, пройдет в ночь на 30 марта.