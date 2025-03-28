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«Просто фантастика». Плющенко восхитился выступлением Шайдорова на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высоко оценил выступление казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщают Vesti.kz.

Источник: Сали Сабиров

Легендарный спортсмен отметил технику, артистизм и уверенность, с которыми Шайдоров исполнил свою короткую программу.

«Блестящая техника прыжков, конечно. Просто фантастика — какие легкие, воздушные прыжки. Четверной лутц, тройной тулуп — блестяще просто. Вход в четверной тулуп — фантастика, изумительно.

Ну, банально на тройном акселе (на приземлении фигурист коснулся рукой льда. — прим. ред)… Ну, банальная история…

На самом деле это сенсация этого сезона. А Леша Урманов (тренер Шайдорова) молодец. Хорошая работа», — сказал Плющенко.

Казахстанский фигурист продемонстрировал выдающееся катание, набрав 94,77 балла и заняв промежуточное третье место в соревнованиях.

Лидером после короткой программы стал американец Илья Малинин, который установил впечатляющий результат — 110,41 балла. На втором месте расположился представитель Японии Юма Кагияма, набравший 107,09 балла.

Произвольная программа, которая определит окончательное распределение наград, пройдет в ночь на 30 марта.