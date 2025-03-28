«Просто фантастика». Плющенко восхитился выступлением Шайдорова на ЧМ-2025

«Блестящая техника прыжков, конечно. Просто фантастика — какие легкие, воздушные прыжки. Четверной лутц, тройной тулуп — блестяще просто. Вход в четверной тулуп — фантастика, изумительно.



Ну, банально на тройном акселе (на приземлении фигурист коснулся рукой льда. — прим. ред)… Ну, банальная история…



На самом деле это сенсация этого сезона. А Леша Урманов (тренер Шайдорова) молодец. Хорошая работа», — сказал Плющенко.