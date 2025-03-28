Медведева о секс-символе фигурного катания: «Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимание на детали. Я говорю про энергетику, про то, как он себя подает»

Медведева: Он харизматик. Я с ним пересекалась на японском шоу, которое было посвящено юбилею Олимпиады в Нагано. Там собрали Анисину с Гвендалем (Пейзера), Канделоро был. Я помню, как он заходит — у него штанишки закручены, в пиджачке каком-то, с хаером, музыку слушает… Заходит и говорит: «Ça va?» И все…