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Медведева о секс-символе фигурного катания: «Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимание на детали. Я говорю про энергетику, про то, как он себя подает»

Медведева, Мария Бутырская, Анастасия Скопцова и Алексей Ягудин в шоу «Каток» ответили на вопрос, кто для них является секс-символом в спорте.
Источник: Спортс"

Ягудин: Когда ты женат на представительнице мира фигурного катания, и краше для тебя никого нет даже безотносительно этого вопроса, конечно, это вторая половинка (Татьяна Тотьмянина — Спортс«“).

Бутырская: То же самое хотела сказать. У меня есть муж, у нас с ним скоро двадцатилетие совместной жизни.

До встречи с мужем? Наверное, мне нравился Филипп Канделоро. Вот вроде страшненький, маленький, но выходил на лед… Да и по жизни умел общаться.

Медведева: Он харизматик. Я с ним пересекалась на японском шоу, которое было посвящено юбилею Олимпиады в Нагано. Там собрали Анисину с Гвендалем (Пейзера), Канделоро был. Я помню, как он заходит — у него штанишки закручены, в пиджачке каком-то, с хаером, музыку слушает… Заходит и говорит: «Ça va?» И все…

Скопцова: Мой ответ — Скотт Моир.

Медведева: Да, Скотт Моир. Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимание на детали. Я говорю про энергетику, про катание, про то, как он себя подает. Ты смотришь, и тебе хочется смотреть больше и больше.