Медведева о секс-символе фигурного катания: «Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимание на детали. Я говорю про энергетику, про то, как он себя подает»

Ягудин: Когда ты женат на представительнице мира фигурного катания, и краше для тебя никого нет даже безотносительно этого вопроса, конечно, это вторая половинка (Татьяна Тотьмянина — Спортс«“).
Бутырская: То же самое хотела сказать. У меня есть муж, у нас с ним скоро двадцатилетие совместной жизни.
До встречи с мужем? Наверное, мне нравился Филипп Канделоро. Вот вроде страшненький, маленький, но выходил на лед… Да и по жизни умел общаться.
Медведева: Он харизматик. Я с ним пересекалась на японском шоу, которое было посвящено юбилею Олимпиады в Нагано. Там собрали Анисину с Гвендалем (Пейзера), Канделоро был. Я помню, как он заходит — у него штанишки закручены, в пиджачке каком-то, с хаером, музыку слушает… Заходит и говорит: «Ça va?» И все…
Скопцова: Мой ответ — Скотт Моир.
Медведева: Да, Скотт Моир. Гийом Сизерон. Мы не обращаем внимание на детали. Я говорю про энергетику, про катание, про то, как он себя подает. Ты смотришь, и тебе хочется смотреть больше и больше.