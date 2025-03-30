Казахстан получил отличную новость после успеха на ЧМ

20-летний Шайдоров имеет впечатляющий послужной список. В 2025 году он стал чемпионом четырех континентов и бронзовым призером Азиатских игр. Ранее завоевывал серебро (2024) и бронзу (2023) на этапе Гран-при в Китае. Кроме того, Шайдоров пятикратный чемпион Казахстана (2020−2024) и обладатель серебра юниорского чемпионата мира (2022).