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Казахстан получил отличную новость после успеха на ЧМ

Серебряная медаль Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию-2025 в Бостоне стала историческим достижением для Казахстана. Благодаря его успеху страна получила сразу две олимпийские квоты в мужском одиночном катании на Олимпиаду-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на Спорт Шредингера.

Источник: Сали Сабиров

Согласно регламенту Международного союза конькобежцев (ISU), призеры чемпионата мира, занявшие первое или второе место, приносят своей стране право заявить двух спортсменов в соответствующей дисциплине на Олимпийские игры.

Таким образом, Казахстан будет представлен двумя фигуристами в мужском одиночном катании на зимней Олимпиаде-2026.

На данный момент у Казахстана уже три лицензии на грядущие Игры в фигурном катании:

  • Михаил Шайдоров — мужское одиночное катание;
  • Софья Самоделкина — женское одиночное катание;
  • Вторая квота в мужском одиночном катании.

20-летний Шайдоров имеет впечатляющий послужной список. В 2025 году он стал чемпионом четырех континентов и бронзовым призером Азиатских игр. Ранее завоевывал серебро (2024) и бронзу (2023) на этапе Гран-при в Китае. Кроме того, Шайдоров пятикратный чемпион Казахстана (2020−2024) и обладатель серебра юниорского чемпионата мира (2022).