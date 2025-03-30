Илья Авербух: «Выступления Медведевой и Загитовой в лучшей форме интереснее и сильнее, чем у лидера на ЧМ в Бостоне»

Конечно, не говорю о том, что показывали наши девочки на Олимпиаде в Пекине. Сравниваю программы с тройными прыжками против программ с тройными прыжками. Конечно, сравнивать то, что делали Аня Щербакова, Саша Трусова и Камила Валиева, просто нельзя. Хотя с той Олимпиады прошло уже три года, — сказал Авербух.