«У меня период бунтарства». Загитова удивила неожиданной сменой имиджа

«Знаю, знаю, вы от меня такого не ожидали. Но, честно скажу, я сама от себя такого не ожидала. Видимо, в подростковом возрасте я просто не пережила тот период, который, кстати, бывает у всех. Период бунтарства, смены имиджа… В общем, исправляюсь. Ну и, конечно же, весна — то время, когда хочется чего-то новенького, хочется что-то поменять. И я поменяла цвет волос. Мы не осуждаем, но мы обсудим. Расскажите, как вам, мне очень нравится», — сообщила олимпийская чемпионка.