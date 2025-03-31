«У меня период бунтарства». Загитова удивила неожиданной сменой имиджа

Алина Загитова снова придумала способ, как удивить своих поклонников. На этот раз фигуристка кардинально поменяла имидж, перекрасив волосы в необычный цвет.
Больше не брюнетка
Загитова выложила в соцсетях видео: первые кадры сделаны в салоне красоты. По фольге в волосах ясно, что Алина посетила парикмахера-колориста. В конце ролика она продемонстрировала неожиданный результат.
В таком образе спортсменка предстала впервые: темные от природы волосы Загитова окрасила в нежно-фиолетовый цвет. Но и на этом перемены не закончились — ей сделали модную челку.
«Знаю, знаю, вы от меня такого не ожидали. Но, честно скажу, я сама от себя такого не ожидала. Видимо, в подростковом возрасте я просто не пережила тот период, который, кстати, бывает у всех. Период бунтарства, смены имиджа… В общем, исправляюсь. Ну и, конечно же, весна — то время, когда хочется чего-то новенького, хочется что-то поменять. И я поменяла цвет волос. Мы не осуждаем, но мы обсудим. Расскажите, как вам, мне очень нравится», — сообщила олимпийская чемпионка.
Подписчики в шоке
Буквально за первый час публикация с новой прической в Telegram-канале Загитовой собрала около 12 тысяч просмотров и более 200 комментариев. Многие фанаты не понимают, зачем девушка это сделала.
- «Раз Алина спрашивает, то напишу. Мне не нравится, но это твое дело».
- «Челка тебе не идет вообще».
- «Алина, с темным цветом волос тебе намного лучше. Слава богу, что свой цвет волос можно вернуть очень быстро».
- «И губы не исправила и волосы испортила. Это, конечно, не мое дело, но не очень, просто дешево все выглядит. Так, видимо, ей хочется».
- «Если надо для шоу, то можно, но потом лучше вернуть свой цвет волос».
- «Трусовой такой цвет больше бы подошел».
Впрочем, есть и слова поддержки. А один из пользователей посчитал, что Загитова разыграла публику, надев парик.
- «Алина, такая красивая, и так необычно смотрится. Очень здорово! Еще более здорово, что ты довольна».
- «Так это ж самое главное, Алина, что тебе самой очень нравится! Необычно и непривычно, но очень прикольно! Крутышка».
- «Похоже на парик, потому что челка так не растет. И у Алины волосы гуще. Даже с учетом выстриженной челки».
Не первый эксперимент
Алина — большая любительница бьюти-экспериментов. Так, почти два года назад она сделала калифорнийское моделирование, высветлив часть локонов. В таком образе Загитова вышла на лед в Новосибирске, и зрители встретили ее бурными овациями, а вот в Сети тогда не все остались довольны. Критики писали, что девушка потеряла свою индивидуальность.
Также была временная стилистическая уловка с париком в 2022 году. Правда, сначала об этом догадались не все и подумали, что фигуристка стала блондинкой.
22-летняя Загитова — самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года, но участвует в ледовых шоу и работает ведущей.
Сейчас Алина готовится к рок-мюзиклу на льду «Ассоль» по мотивам известного произведения Александра Грина «Алые паруса», премьера которого пройдет в Санкт-Петербурге в июне.
Егор Сергеев