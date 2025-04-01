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Российский фигурист обогнал по доходам за сезон чемпиона мира Малинина

Чемпион мира по фигурному катанию 2025 года Илья Малинин по итогам прошедшего соревновательного сезона заработал $125,9 тыс (около 10,6 млн руб.), сообщает Forbes Russia.

Источник: Getty Images

В нынешнем сезоне Малинин стал победителем всех турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), в которых принимал участие. Любопытно, что призовые доходы россиянина Марка Кондратюка, который провел сезон-2024/25, соревнуясь лишь на внутренних турнирах, заработал 11,5 млн руб.

Произвольные программы мужчин на турнире, который в этом году прошел в Бостоне, состоялись в ночь на 30 марта. Малинин за свое выступление набрал 208,15 балла, что дало ему в общей сумме итоговые 318,56.

Малинин выиграл второй чемпионат мира подряд. Он — единственный фигурист, который стабильно вставляет в свои выступления четверной аксель.

На втором месте оказался представитель Казахстана Михаил Шайдоров. За произвольный прокат он набрал 192,70 балла, его общая сумма составила 287,47. Замкнул тройку лучших японец Юма Кагияма — (171,10 балла произвольный прокат, 278,19 балла общая сумма).