Ирина Роднина: «Овечкин — сильнейший российский хоккеист. Единственный болезненный пробел — у него нет звания олимпийского чемпиона»

Когда мы сравниваем спортсменов, мы делаем это по каким-то параметрам. В рейтинге олимпийских видов спорта надо смотреть, какие у тебя награды, сколько их и какого они уровня, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.