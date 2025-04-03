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Ирина Роднина: «Овечкин — сильнейший российский хоккеист. Единственный болезненный пробел — у него нет звания олимпийского чемпиона»

Овечкин трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и множества рекордов НХЛ.
Источник: Спортс"

На данный момент капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Считаете ли вы Овечкина сильнейшим российским спортсменом?

— Если говорить конкретно о хоккее, то по результатам, получается, что Овечкин — сильнейший хоккеист. Единственный болезненный его пробел — Олимпийские игры. У него нет звания олимпийского чемпиона, если говорить о сильнейших.

У него есть много других званий, очень заслуженных и высоких. Но победы на Олимпиаде нет.

Когда мы сравниваем спортсменов, мы делаем это по каким-то параметрам. В рейтинге олимпийских видов спорта надо смотреть, какие у тебя награды, сколько их и какого они уровня, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.