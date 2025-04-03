«Деньги получают, а титулов нет». Роднина высказалась о доходах российских фигуристов

«Это выплачивает не федерация, а спонсоры. Тот же Первый канал, который заинтересован, чтобы фигуристы выступали именно у них. Так что это необязательно федерация. Не знаю, могут ли призовые заменить выступления на международных турнирах. Я из того поколения, когда мы выступали, но денег не получали. Теперь все наоборот: деньги получают, но нет званий и титулов.



Мы выступали в тот период, когда Олимпийские игры были любительскими по своему статусу. Олимпийское движение признало себя профессиональным только в 1994 году. Так что это разные ситуации, я это не застала, поэтому не знаю. Знаю только то, что я делала и к чему стремилась», — заявила Роднина в интервью РИА Новости.