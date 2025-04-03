Ученик Плющенко стал лучшим на престижном турнире. Преимущество в 40+ баллов поражает

В технической части у ученика Евгения Плющенко соперников и правда не было. На два проката он исполнил семь ультра-си — три трикселя и четыре квада. Будем честны: у нас и не все взрослые спортсмены способны на такой феноменальный контент. Другой вопрос в том, что и оценки за компоненты подозрительно выросли в соответствии с технической сложностью. Подобный аванс сейчас важен в качестве мотивации для дальнейшего развития, однако уже в следующем сезоне Никите нужно будет оправдывать возложенные надежды. В любом случае фигурист продемонстрировал шикарную выносливость и физическую готовность, а сама по себе победа в Казани безусловна — +40 баллов относительно соперников.