Ученик Плющенко стал лучшим на престижном турнире. Преимущество в 40+ баллов поражает

Соревновательный сезон фигуристов 2024/25 находится буквально в шаге от завершения. На юниорском уровне одну из последних возможностей выступить, а заодно пробиться в сборную предоставляет первенство России по старшему возрасту, который уже традиционно принимает Казань. Особенно любопытным турнир получился потому, что на одном льду встретились на равных фигуристы, катающиеся не только по юниорам, но и по новисам. В мужском одиночном катании состав подобрался разношерстный, но вполне конкурентоспособный — итоговая тройка не была ясна вплоть до последних стартовых номеров.
Добромир Воронов не повторил успех старшего брата Вадима, который на турнире год назад завоевал серебряную медаль. 12-летний фигурист вполне успешно, пусть и не без откатов, провел сезон 2024/25 — только вот первенство в Казани, судя по позиции в итоговых протоколах, сложно определить в категорию плюс-старт. Визуально его единственной ошибкой стал степ-аут на трикселе в короткой программе. Помимо этого, техбригада отметила неверное ребро на лутце в каскаде, а судьи пожалели достойных надбавок и компонентов. Все это откинуло его почти в конец таблицы, аж на 15-е место, еще в первый соревновательный день.
Откапываться со дна в произвольной программе — задача не из простых, но как минимум морально Добромир точно сдюжил. Попытка четверного лутца в столь юном возрасте говорит о высоких амбициях в большом спорте, а значительный недокрут в протоколах — точка роста на будущее. Также из ультра-си спортсмену покорились два трикселя в комбинациях. Увы, проката на 147,72 балла не хватило, чтобы отыграть много позиций, а сумма в 218,03 балла позволила стать лишь 10-м.
Не удалось сделать золотой дубль и защитить прошлогодний титул Роману Хамзину. Даже поддержка великого тренера Алексея Мишина у бортика не помогла показать лучшие прокаты в сезоне. Очевидно, что сейчас одиночник столкнулся с активной фазой роста, которая вносит коррективы в планы по контенту. В короткой программе он получил 76,39 балла и занял 9-е место — маловато для действующего чемпиона, согласитесь… При этом заметных помарок в прокате не было: все прыжки на тоненького, как будто с ощущением легкого недокрута, но, по крайней мере, без соответствующих снижений в протоколах, а непрыжковые элементы — не на самые высокие уровни.
Несмотря на слабые медальные перспективы, во второй соревновательный день Хамзин сделал от себя все, чтобы подняться выше. Два четверных тулупа и триксель — набор, который сопоставим с тем, что показывал ученик Мишина в 2024-м. Даже при отсутствии шероховатостей, за исключением странной техники на лутце без явного внешнего ребра на отталкивании и как следствие возникновения восклицательного знака в протоколах, он уступил себе прошлогоднему более 10 баллов за произвольную (171+ баллов в 2024-м vs 160+ баллов в 2025-м). Тем не менее суммы в 237,05 балла оказалось достаточно для бронзы турнира.
В какой-то степени сенсационным вице-чемпионом первенства стал Илья Мальков. Это тот случай, когда родной казанский лед принес спортсмену настоящую удачу и позволил впервые подняться так высоко на крупных соревнованиях. После 7-й позиции из-за неуверенного выезда с тройного акселя в первый соревновательный день в произвольной программе одиночник приблизился к лучшему прокату в карьере: два четверных тулупа (один с заминкой на приземлении), четверной сальхов, остальные элементы тоже чисто, хотя и не безупречно. 165,07 балла — результат за произвольную, благодаря которому Мальков добрался до «серебряной» отметки в 242,55 балла по сумме.
Артем Федотов, как и его старший брат Арсений, не смог завершить сезон 2024/25 на позитивной ноте. Увы, после череды золотых и серебряных медалей фигурист остался на 4-м месте, хотя и с лучшими баллами за две программы в карьере. После уверенной 2-й позиции в коротких программах казалось, что его место на пьедестале уже забронировано. Однако произвольной программой, а именно падением с недокрученного на две галки квад-сальхова он лишил себя таковых шансов. Даже практически идеальное исполнение остальных элементов не сильно улучшило ситуацию: с 6-м результатом во второй день (149,88 балла) и суммой в 232,03 балла его отделили от бронзы 5 баллов.
Триумфально сложился старт для Никиты Сарновского, который в этом сезоне уже не раз обозначал притязания лишь на медали высшей пробы, а прокатами в эти два дня укрепил восприятие себя как одного из лидеров юниорской сборной. Как в короткой, так и произвольной фигурист получил лучшие баллы, притом обновил персональные достижения: пробил 188+ баллов в произвольной программе и 272+ по сумме. Впечатляющие результаты!
В технической части у ученика Евгения Плющенко соперников и правда не было. На два проката он исполнил семь ультра-си — три трикселя и четыре квада. Будем честны: у нас и не все взрослые спортсмены способны на такой феноменальный контент. Другой вопрос в том, что и оценки за компоненты подозрительно выросли в соответствии с технической сложностью. Подобный аванс сейчас важен в качестве мотивации для дальнейшего развития, однако уже в следующем сезоне Никите нужно будет оправдывать возложенные надежды. В любом случае фигурист продемонстрировал шикарную выносливость и физическую готовность, а сама по себе победа в Казани безусловна — +40 баллов относительно соперников.
Александра Милюкова
Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст). Юноши. Короткая программа
- Никита Сарновский — 84,48
- Артем Федотов — 82,15
- Герман Ленков — 80,57
- Алдар Самбуев — 79,55
- Макар Солодников — 78,43.
Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст). Юноши. Произвольная программа
- Никита Сарновский — 188,38
- Илья Мальков — 165,07
- Роман Хамзин — 160,66
- Ильяс Халиуллин — 153,59
- Глеб Ковтун — 153,45.
Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст). Юноши. Итоговое положение
- Никита Сарновский — 272,86
- Илья Мальков — 242,55
- Роман Хамзин — 237,05
- Артем Федотов — 232,03
- Глеб Ковтун — 229,70.