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Медведева, Туктамышева, Петросян, Кондратюк, Гуменник выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»

Турнир пройдет 19−20 апреля на «Навка Арене».

Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник, Аделия Петросян, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева представят показательные номера 19 апреля.

В финале «Битвы школ» пройдут соревнования девяти школ фигурного катания в I и II юношеских, а также I и II спортивных разрядах.

На лед выйдут воспитанники школы Этери Тутберидзе «Хрустальный», спортсмены школы «Наши надежды» Татьяны Навки, а также представители школ «Ангелы Плющенко», «Старт», «Снегирь», «Легенда», «Олимп», «Вдохновение» и ЦСКА.