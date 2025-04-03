Медведева, Туктамышева, Петросян, Кондратюк, Гуменник выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»

Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник, Аделия Петросян, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева представят показательные номера 19 апреля.
В финале «Битвы школ» пройдут соревнования девяти школ фигурного катания в I и II юношеских, а также I и II спортивных разрядах.
На лед выйдут воспитанники школы Этери Тутберидзе «Хрустальный», спортсмены школы «Наши надежды» Татьяны Навки, а также представители школ «Ангелы Плющенко», «Старт», «Снегирь», «Легенда», «Олимп», «Вдохновение» и ЦСКА.