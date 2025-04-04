«Овечкин заезжал ко мне, я его настроил — это сейчас прет». Плющенко — о главном хоккейном рекорде

— У меня любовь ко всем видам спорта: дартс, хоккей, футбол, настольный теннис, шахматы. Но к падел-теннису отдельная любовь. Я даже принял решение в моей академии «Ангелы Плющенко» построить несколько кортов. Один открытый корт уже построен, я на нем тренируюсь. Он хорошо расположен, рядом речка. Сделал это изначально чисто для себя. Но сейчас вижу, что вся эта история с падел-теннисом очень актуальна. Приступили к постройке еще нескольких кортов: еще один открытый и три закрытых. Планируется за три месяца все построить.