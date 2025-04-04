«Овечкин заезжал ко мне, я его настроил — это сейчас прет». Плющенко — о главном хоккейном рекорде

Несмотря на плотный график, который забит тренировками, соревнованиями учеников и шоу, Евгений Плющенко находит время и для себя. Поздним вечером в четверг, 3 апреля, он принял участие в турнире по падел-теннису, а позднее и признался: к этому виду спорта у него отдельная любовь. После завершения турнира двукратный олимпийский чемпион и тренер ответил на вопросы «СЭ».
Все можно, если человек сильный
— Следите ли вы за погоней Александра Овечкина?
— Конечно. Я не просто слежу, мы с ним созваниваемся, поддерживаю его. Осталось три шайбы. Думаю, он сто процентов побьет рекорд и с запасом вырвется вперед.
— То есть вы верите, что рекорд Гретцки будет превзойден уже в этом сезоне?
— Конечно. В это верит весь мир, вся планета Земля.
— Всех поражает его результативность в возрасте 39 лет…
— Саня просто заезжал ко мне домой, мы с ним нормально посидели, пообщались, я его настроил, и он сейчас прет!
— Раскрыта главная причина успеха Овечкина…
— Естественно, это шутка. Но мы действительно отдыхали семьями: и дети, и жены были. Он уникальный спортсмен. Легенда! Саша поставил себе цель, задачу. Я очень рад, что у него все получается и обязательно еще получится!
— Овечкин сейчас — это спортсмен номер один в России?
— Не в России, а в мире.
— Даже в мире?
— Конечно, он бьет сумасшедшие рекорды. И в 40 лет можно работать. Например, я на Олимпиаде выступал в 31 год. Все тогда говорили, что это невозможно, ведь у меня столько было операций. Все можно, если человек сильный. Если он поставил перед собой цель, нужно идти к ней, доказывать и пахать. У Саши есть такой внутренний стержень. Он очень крепкий парень.
Конкурентам будет очень сложно против нас во всех видах спорта
— Мы с вами беседуем после турнира по падел-теннису. Откуда такая любовь к этому виду спорта?
— У меня любовь ко всем видам спорта: дартс, хоккей, футбол, настольный теннис, шахматы. Но к падел-теннису отдельная любовь. Я даже принял решение в моей академии «Ангелы Плющенко» построить несколько кортов. Один открытый корт уже построен, я на нем тренируюсь. Он хорошо расположен, рядом речка. Сделал это изначально чисто для себя. Но сейчас вижу, что вся эта история с падел-теннисом очень актуальна. Приступили к постройке еще нескольких кортов: еще один открытый и три закрытых. Планируется за три месяца все построить.
— Как оцените сезон в фигурном катании для своего сына? Звучат самые разные мнения относительно его результатов.
— Мы не обращаем ни на кого внимания. Я вообще комментарии не читаю. У меня жена мониторит это дело. Есть команда, а я же вообще не смотрю на это все. Обращать внимание еще на диванных экспертов каких-то? У него есть свои цели и задачи.
— Какую оценку ему поставили лично вы?
— Отличный сезон. Он идет дальше. Я вижу прогресс.
— После переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа у вас появилась надежда на скорейшее возвращение российских спортсменов?
— Мы все надеемся, что наш президент вырулит эту всю ситуацию и мы вернемся на международную арену, где снова докажем, что мы сильные. И я вас уверяю: нашим конкурентам будет очень сложно против нас во всех видах спорта. Повторюсь, во всех видах спорта!
— Какой вид спорта, на ваш взгляд, более популярен: фигурное катание, футбол или хоккей?
— Фигурное катание порой обыгрывает и футбол, и хоккей, есть и такие соревнования. Но я считаю, что все равно футбол спорт номер один. Хоккей и фигурное катание у нас тоже очень популярны. Это все красивые и интересные виды спорта. Фигуристы начали наконец обыгрывать по популярности футболистов и хоккеистов. Это же здорово. У нас сейчас хорошие спортсмены, которые показывают результат. Дай бог скоро мы вернемся на международную арену, и будет крайне интересно.
— Вы в 2022 году говорили, что готовы бесплатно показать ледовое шоу в ДНР и ЛНР. Такие планы остаются?
— Конечно. Мы готовы это сделать.
— Также на бесплатной основе?
— Вообще без проблем. У меня ничего не поменялось. Я остался таким же, какой и был.
Дарик Агаларов