Ледовые шоу — все. Люди почти перестали ходить на спектакли фигуристов

Где-то на шоу и правда выкупались билеты, где-то их распространяли через госорганы или важные в регионе предприятия. Так или иначе государство все равно присутствовало: через спонсоров-госкорпорации, заинтересованность региональных властей или прямые гранты. Но важно оговориться: никак нельзя было сказать, что система работает искусственно и фигуристы сами по себе непопулярны. Их штурмовали толпы в регионах после выступлений, им кидали мягкие игрушки в Москве. Кажется, эпоха все же заканчивается.