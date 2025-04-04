Ледовые шоу — все. Люди почти перестали ходить на спектакли фигуристов

Последние годы индустрия фигурного катания в России в широком ее понимании держалась не столько на высоких спортивных результатах, сколько на ледовых шоу. Несколько конкурирующих компаний колесили по стране, проезжая десятки городов и давая рабочие места бывшим и действующим фигуристам. С такими деньгами не нужно было задумываться о получении нового образования, а иногда даже о продолжении спортивной карьеры (кейс Косторной/Куницы или Дениса Ходыкина). Их хватало на жизнь с лихвой.
Где-то на шоу и правда выкупались билеты, где-то их распространяли через госорганы или важные в регионе предприятия. Так или иначе государство все равно присутствовало: через спонсоров-госкорпорации, заинтересованность региональных властей или прямые гранты. Но важно оговориться: никак нельзя было сказать, что система работает искусственно и фигуристы сами по себе непопулярны. Их штурмовали толпы в регионах после выступлений, им кидали мягкие игрушки в Москве. Кажется, эпоха все же заканчивается.
Симптомы болезни
На самом деле изначально очень спорный и недоказуемый постулат — почему в принципе государство помогало надувать пузырь ледовых шоу. Нужны и качественные развлечения, и социалка, и баланс между первым и вторым субъективно определяется конкретным жюри Фонда президентских культурных инициатив или местным губернатором или мэром. Так что, может, сейчас речь будет идти об очищении, а не о болезни.
Что происходит на рынке сейчас:
— некоторые весенние шоу Плющенко (в Омске) и Авербуха (в Пензе и Саранске) перенесли на осень. По нашей информации — из-за низких продаж;
— не сильно лучше ситуация с продажами и в других регионах — судя по открытым данным, шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Сибири и ближайших к Москве городах не пользуется популярностью;
— тур команды Этери Тутберидзе продается лучше, но тоже с трудом;
— Авербуху удалось провести два шоу в Дубае, где нашлись заинтересованные организаторы российского происхождения.
Перенос шоу и снижение интереса — общая тенденция, говорят источники «СЭ». Люди просто перестают покупать билеты на ледовые представления. Во-первых, аудитория перекормлена — те, кто могли пойти на фигурное катание, уже сходили на шоу в предыдущие годы. Нужно искать новые регионы и даже страны — поэтому организаторы ищут выходы на ближнее зарубежье. Во-вторых, продукт не особо меняется. Шоу элементарно скучны, и это признают в частных разговорах фигуристы. Ледовым спектаклям удалось встроиться в новогодний досуг, став заменой утренника с елкой для детей, но они не актуальны в другое время.
Тутберидзе и Навка недалеко ушли?
Шоу Тутберидзе, которое проходит раз в год, по идее должно привлекать больше интереса. И действительно, билетов на него продается больше, но в большинстве городов продажи едва переваливают за 50%. Справедливости ради — значительная часть билетов продается в последние дни, но, к примеру, шоу в Самаре уже через пять дней, и ситуация не лучше.
Конечно, влияют на выбор людей высокие цены. Тутберидзе продает билеты в том же Нижнем от 2 до 5 тысяч рублей, по нашим подсчетам, в продаже осталось около 2700 билетов при вместимости дворца 5500. Большая часть не купленных билетов — как раз по цене 3000−4000 рублей. Для сравнения — самые дорогие билеты на матч плей-офф КХЛ местного «Торпедо» стоили 3 тысячи, а вообще билеты на хоккей можно приобрести за цену около 1 тысячи рублей.
С другой стороны, цены на шоу Тутберидзе всегда были высокими, но в прошлые годы эта ставка оправдывалась.
Цены на билеты на шоу Этери Тутберидзе в разных городах России:
- 8 апреля, Самара: 15006500.
- 10 апреля, Москва: 1000−8000.
- 13 апреля, Казань: 1000−3500.
- 20 апреля, Нижний Новгород: 2000−5000.
- 23 апреля, Новосибирск: 1500−4000.
- 25 апреля, Челябинск: 1500−5000.
- 29 апреля, Санкт-Петербург: 1000−8000.
На этом фоне несколько выделяются спектакли Татьяны Навки.
Будущее шоу
По нашей информации, Илья Авербух уже задумался об обновлении самого формата ледового представления. Однако как это сделать — не совсем ясно. Либо добавлять больше спорта — прыжковые баттлы и элемент противостояния между фигуристами, либо включать интерактив со зрителями — условно, они могли бы влиять на сюжетную линию через голосование по QR-коду. Нужны и новые сюжеты, и цифровизация, которую в том числе показывает Навка. Так или иначе, формат явно устарел и требует свежести.
Идет против трендов Алина Загитова. Мало того, что она анонсировала не просто ледовое шоу, а целый рок-мюзикл «Ассоль» — так еще и объявила народный кастинг.
— Нет, это не первоапрельская шутка. «Ассоль» исполняет мечты! Мы открываем кастинг фигуристов в мой рок-мюзикл на льду. Я хочу дать возможность талантливым фигуристам со всей страны показать себя и выйти на лед вместе со звездами фигурного катания, — написала Загитова в Telegram-канале и представила список требований, среди которых разряд от кандидата в мастера спорта и владение тройными прыжками.
И на таком фоне, может, непосредственные и нелинейные идеи олимпийской чемпионки и станут прологом к новому миру ледовых шоу.
Дмитрий Кузнецов