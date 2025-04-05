У Трусовой и Игнатова будет мальчик! Новость объявили на огромном экране в центре Москвы

Фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов провели в Москве масштабное гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка. Также спортсмены рассказали о том, как готовятся к родительству, и ответили на вопрос об имени, которое выбрали для первенца.
Как прошло гендер-пати
Вечеринка прошла в центре Москвы. По задумке пол будущего ребенка сообщили на большом экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате — сначала на нем появилось сгенерированное искусственным интеллектом видео, а затем радостная надпись «У вас будет сын!».
Будущие родители, узнав пол ребенка, тут же поделились первыми эмоциями. «Я изначально так хотел и думал, но Саша меня с каждым месяцем переубеждала в этом своим желанием девочки», — приводит слова Игнатова «Чемпионат».
Трусова же заявила, что ей все равно на пол ребенка. Главное, чтобы он родился здоровым. «Мне все равно было в целом. Главное, чтобы был здоровым. Судя по тому, что у меня одни братья, я в душе думала, что будет мальчик», — цитирует Александру «Чемпионат».
Трусова и Игнатов вместе с гостями следили за медиафасадом «Октября» из ресторана на Новом Арбате, со второго этажа которого как раз открывается вид на экран. Изначально фигуристы должны были дождаться видео на улице, но показ задержался, поэтому будущие родители поднялись в здание. Также на мероприятии присутствовали серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт с семьей, чемпионка Европы Анастасия Губанова и фигуристка Софья Титова.
Что Трусова и Игнатов говорят о родительстве
Также фигуристы рассказали, как готовятся к родительству. По их словам, они еще до гендер-пати купили одежду нейтральных цветов, а вот кровать и игрушки не приобретали. Планируемую дату родов будущие мама и папа не сообщили. По информации «СЭ», это случится ориентировочно в июле этого года.
Трусова и Игнатова уже выбрали имя для сына, но не раскрыли его журналистам. «Да, одно. Намекнуть? Нет. Первую букву? Нет. Так неинтересно. Придумывал имя Макар. Я сказала, что если мальчик, то придумывай. Я просто буду говорить, да или нет. Он несколько имен придумал. Сколько было попыток, пока мне окончательно не понравилось? До 10. С девочкой я сразу сказала свои варианты», — рассказала Александра «Чемпионату».
Фигуристы поженились в августе 2024 года. 20-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, а также медалистом чемпионатов мира и Европы. Главной наградой 24-летнего Игнатова остается серебро чемпионата России в сезоне-2020/21.
Егор Сергеев