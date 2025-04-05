У Трусовой и Игнатова будет мальчик! Новость объявили на огромном экране в центре Москвы

Трусова и Игнатова уже выбрали имя для сына, но не раскрыли его журналистам. «Да, одно. Намекнуть? Нет. Первую букву? Нет. Так неинтересно. Придумывал имя Макар. Я сказала, что если мальчик, то придумывай. Я просто буду говорить, да или нет. Он несколько имен придумал. Сколько было попыток, пока мне окончательно не понравилось? До 10. С девочкой я сразу сказала свои варианты», — рассказала Александра «Чемпионату».