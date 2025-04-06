Появилось подтверждение того, что Валиева встречается с хоккеистом ЦСКА

Слухи о романе Валиевой с Нестеровым появились еще в феврале. При этом ни фигуристка, ни хоккеист не выступали с публичными комментариями на эту тему.
Валиевой — 18 лет. Нестерову — 32 года.
В телеграм-канале OKB News, у которого более 218 тыс. подписчиков, появилась фотография Валиевой с недавнего матча ЦСКА. На ней была надета джинсовка с изображением Никиты и его фамилией.
Добавим, что ЦСКА уже прекратил борьбу за Кубок Гагарина, уступив минскому «Динамо» в ⅛ финала плей-офф КХЛ. Серия до четырех побед завершилась поражением армейцев — 2:4.