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Появилось подтверждение того, что Валиева встречается с хоккеистом ЦСКА

Появилось подтверждение того, что известная российская фигуристка Камила Валиева встречается с хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым.

Источник: Sport24

Слухи о романе Валиевой с Нестеровым появились еще в феврале. При этом ни фигуристка, ни хоккеист не выступали с публичными комментариями на эту тему.

Валиевой — 18 лет. Нестерову — 32 года.

В телеграм-канале OKB News, у которого более 218 тыс. подписчиков, появилась фотография Валиевой с недавнего матча ЦСКА. На ней была надета джинсовка с изображением Никиты и его фамилией.

Добавим, что ЦСКА уже прекратил борьбу за Кубок Гагарина, уступив минскому «Динамо» в ⅛ финала плей-офф КХЛ. Серия до четырех побед завершилась поражением армейцев — 2:4.