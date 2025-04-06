Кто из наших фигуристов всё-таки покорил Байкал? Отвечаем на главные вопросы

Пусть наполнения программ были легче, чем на обычных соревнованиях, судили всех спортсменов по классической системе, оценивали уровни сложности вращений и проставляли недокруты на прыжках. Каждый спортсмен выполнил по два вращения, по два прыжковых элемента (одним из которых мог быть каскад из трёх, не считая ойлеры), а также хореопоследовательность вместо дорожки шагов.