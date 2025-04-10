«Думал, что мог ещё соревноваться. Но задавал вопрос: “Зачем?” Честный Морис Квителашвили

— Грузия могла отобраться на командный чемпионат мира. Я на протяжении целого сезона следил за результатами, ждал. Но занимался своими делами: выступал в шоу, ездил на сборы, тренировал. Самому тренироваться не было времени. В марте всю работу отменил, тогда проходил чемпионат мира в Бостоне. И я уже догадывался, что мы можем поехать, вероятность существовала очень высокая, хотя и корейская команда была очень близка.