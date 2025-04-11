Раздевались все: Загитова и Медведева шокировали в шоу Тутберидзе

Загитова за прилавком, Трусова не пришла
Первый существенный рок-атрибут — большая площадка, на этот раз ностальгический «Мегаспорт» с разноцветными сиденьями. Может, он уже не самый удобный и современный ледовый дворец в Москве, но точно один из самых притягательных. Еще несколько дней назад были обсуждения, что билеты продаются не так активно, как хотелось бы, но на итоговой посещаемости это не сказалось — собрался не аншлаг, но очень плотная толпа.
Второе — громкая афиша. Обещаны Алина Загитова и Евгения Медведева, возвращающие нам наш 2018-й; Волосожар/Траньков, раздающие каноны парного катания. Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник — далеко не полный список участников.
Шоу даже началось с получасовой задержкой, как истинный рок-концерт. Наверное, чтобы все точно успели дойти до арены от метро в нежданную апрельскую стынь, пройти все кордоны безопасности, а заодно присмотреть или купить что-нибудь из мерча.
В коридорах Мегаспорта можно приодеться фанату кого угодно — от Тим Тутберидзе в целом до Александры Трусовой в частности, которая вроде уже представляет не этот тренерский штаб. Серебряный призер Олимпиады из-за беременности не участвует ни в выступлении, ни в автограф-сессии, но свой мерч тоже привезла. Алина Загитова и вовсе сама какое-то время стояла за прилавком — презентовала новую коллекцию и раздавала автографы на только что купленных вещах. Евгения Медведева тоже заранее анонсировала возможность купить кепку, косметичку или яркую футболку из ее фирменной линейки одежды.
На разогреве перед главными звездами выступила юная фигуристка Екатерина Стоцкая — ей 12 лет, она владеет четверными прыжками и недавно победила на Первенстве Москвы среди старшего возраста. Что ж, даже The Beatles когда-то выступали на разогреве.
Все облачились в черную кожу
Софья Акатьева после сложного сезона отрывается в выборе музыки и образа — чувственный рок-н-ролльный блюз Bad To The Bone и костюм с короткими кожаными шортами. На первый взгляд показалось, что наряд Софье одолжила Дарья Садкова — она каталась в подобном в короткой программе этого сезона; а черное пальто добавила Алина Загитова — аналогичное было у нее в одном из влогов.
От исходного костюма Дарьи вариант Софьи Акатьевой отличается оформлением лифа. Если таким образом решили модернизировать готовый симпатичный наряд, подходящий теме, можно только похвалить ателье Ольги Рябенко за находчивость. К тому же ресайклинг одежды — модный тренд, чтобы сократить перепроизводство.
Несмотря на афишу с заглавием Тим Тутберидзе, на шоу выступали и петербургские звезды. Петр Гуменник показал короткую программу на музыку к фильму «Дюна». Елизавета Туктамышева каталась под песню Umbrella и устроила традиционный перфоманс с раздеванием: сняла легким движением руки красные свободные брюки и показала еще одну версию коротких кожаных шортиков.
Настала очередь длинных кожаных штанов — Даниил Самсонов выступил с короткой программой на кавер песни Falling в поддержку неофициальной тематики рок-концерта. Кожа — однозначно ткань дня, она еще не раз будет фигурировать в костюмах участников.
Закрывал первое отделение номер Мориса Квителашвили — оммаж на клип Thriller Майкла Джексона. Ему помогал кордебалет в лице Владимира Морозова, Дмитрия Козловского, Андрея Мозалева, Алисы Двоеглазовой и других, но Морис перетанцевал всех. И не только благодаря красному костюму. Просто яркие характерные образы с внятной пластикой удаются ему блестяще. Здорово, что он сумел раскрыть в себе эту грань таланта.
Андрей Мозалев, словно он по рождению и воспитанию не петербургский интеллигентный юноша, как влитой вписался в образ четкого парнишки в спортивном костюме за рулем черного бумера. При участии Даниила Самсонова и двух красивых девчонок (Акатьева и Бойкова) получился смешной номер с ноткой ностальгии. Да, рэп это нам не рок, но тоже андеграунд.
Девочки Тутберидзе не могли обойтись без ультра-си элементов — Аделия Петросян попыталась исполнить тройной аксель, Алиса Двоеглазова и Дарья Садкова сделали по четверному тулупу, несмотря на сценический приглушенный свет. Выбор музыки у Даши попадает в сердечко всем поколениям зрителей — «Куда уходит детство» Аллы Пугачевой.
Куда уходит детство фигуристов, мы знаем — на часы и годы тренировок, чтобы потом показывать такую красоту и сложность на льду. Пока Даша каталась, на экране демонстрировали детские фото участников шоу. Простая по реализации и невероятно мощная по силе воздействия на публику трогательная задумка.
Как Загитова и Медведева Глейхенгауза делили
Во втором отделении на арену снова вышли силачи из Петербурга — Елизавета Туктамышева рассказала историю о муках выбора наряда (тот самый номер из «Русского вызова», где Лиза одну за другой меняла перчатки). Евгений Семененко царил под кей-поп в белом пиджаке, а потом, как говорят коллеги, неожиданно выдал в миксте фразочку в стиле своего тренера Алексея Мишина, ловко уйдя от общения с журналистами: «Очень вас люблю, но еще больше люблю отдыхать». Скорее всего, Жене хотелось отдохнуть от вопросов про Олимпиаду, и его можно понять.
Петр Гуменник показал номер под песню What I've Done из фильма «Трансформеры». Парней из Петербурга хочется отдельно поблагодарить за то, что именно их усилиями легендарная группа нулевых Linkin Park обрела вторую жизнь в фигурном катании. Начал моду Николай Угожаев, а Гуменник тему развил и довел до совершенства. И все это — с подачи хореографа Николая Морошкина.
Аделия Петросян в финале устроила футбольный карнавал — показательный номер под Шакиру в золотом платье с игривой бахромой все больше метит в соревновательные программы.
Знаковое блюдо от шеф-повара в меню шоу — совместный номер Евгении Медведевой и Даниила Глейхенгауза. Оба были так дьявольски хороши, что не отличишь, кто в этом танго искуситель, а кто искушаемый. И вот расскажи нам кто-нибудь осенью 2020 года, когда Медведева из-за коронавируса и травм поневоле вернулась в штаб Тутберидзе, что их творческий союз с Глейхенгаузом выйдет на такой зрелый достойный уровень.
Если Медведева катается с Глейхенгаузом, значит, и Загитова будет с ним кататься. Кроме шуток — у команды получилось сделать два абсолютно разноплановых номера для двух своих главных звезд. Танцевальный баттл под песню Pump It Up, начавшийся с раздевания (Алина одним движением сдергивает штаны, оставляя своего бывшего тренера в фиолетовых велосипедках) вышел ироничным и зажигательным. Загитова прекрасна в аэробике — кажется, если бы она начала продавать собственный видеокурс для создания красивой фигуры, как супермодель Джейн Фонда когда-то, то и в этом бы преуспела.
Как всегда бывает после хорошего концерта, зрители еще долго не хотели расходиться. Фигуристы показывали на бис свои лучшие элементы, фотографировались, дурачились и прощались с московской публикой до осени. Впереди заключительная часть тура шоу, потом отдых и подготовка к новому сезону. А он, хочется верить, и для нас будет олимпийским. Вот где пригодится рокерский дух!
Анастасия Панина