Раздевались все: Загитова и Медведева шокировали в шоу Тутберидзе

Первый существенный рок-атрибут — большая площадка, на этот раз ностальгический «Мегаспорт» с разноцветными сиденьями. Может, он уже не самый удобный и современный ледовый дворец в Москве, но точно один из самых притягательных. Еще несколько дней назад были обсуждения, что билеты продаются не так активно, как хотелось бы, но на итоговой посещаемости это не сказалось — собрался не аншлаг, но очень плотная толпа.