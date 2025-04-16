Фигуристка обвинила экс-тренера школы Плющенко в домогательствах

Фигуристка Вероника Жилина заявила «Матч ТВ», что тренер Сергей Розанов приставал к ней на сборах в Кисловодске.
Ранее в среду «Спорт-Экспресс» опубликовал комментарий матери Жилиной Людмилы Алферовой из чата телеграм-канала «Бархатный конек» о том, что Розанов «тащил в свой номер» ее 11-летнюю дочь. Алферова работает в академии «Ангелы Плющенко», и, по ее словам, Плющенко выгнал Розанова, как только обо всем узнал.
«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась — я тогда в номере одна жила», — сказала Жилина, которой в мае исполнится 17 лет.
По ее словам, «то же самое было в зале… когда все спортсмены и тренеры уже вышли». «Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — добавила фигуристка.
Жилина с 2019 года тренировалась у Этери Тутберидзе, а в 2020-м перешла в академию Плющенко.
Розанов работал у Тутберидзе, в том числе с Александрой Трусовой и Аленой Косторной, а в мае 2020-го перешел в «Ангелы Плющенко», откуда в июле 2021-го ушел.
В конце марта ТАСС и «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источники, что Жилина собирается выступать за Азербайджан.
РБК обратился за комментарием к Сергею Розанову, Евгению Плющенко и в академию «Ангелы Плющенко».