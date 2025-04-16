В Госдуме призвали юных спортсменок не бояться сообщать о домогательствах тренеров

«Изначально понятно, что у девочек могут быть тренеры-мужчины. Надо с девочками разговаривать, чтобы они не боялись рассказывать о подобных инцидентах сразу по факту. Когда это всплывает через пять, шесть, десять лет, непонятно, что было на самом деле, что спортсменка додумала, а что — нет.



Вспоминая советские времена, наш тренер нам был и папа, и мама, и массажист, и врач. Помню, когда мне было 10−12 лет тренер делал массаж. Понимаете, да? Это именно массаж, который подразумевает более интенсивную работу с отдельными частями тела. А как бы это восприняли сейчас? Мы это воспринимали исключительно как массаж, но не факт, что кто-то не понял бы превратно и не написал бы заявление в правоохранительные органы.



Это очень тонкое дело, чрезвычайно сложно разбираться. В разных видах спорта бывают моменты, когда есть телесное соприкосновение тренера с ученицей — особенно в гимнастике или в фигурном катании. Это у нас в конькобежном спорте контакта минимум: нам дали задание — мы побежали. Хотя и то иногда, бывает, ногу или руку подправляют. И, конечно, детский тренер так или иначе касается ребенка. И где проходит грань между исправлением ошибок и домогательством?» — задалась вопросом Журова.