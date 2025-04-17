Загитова о шоу в Японии: «Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь»

«Последний раз я была там во время коронавируса в 2021 году. В то время, когда страшно было даже выходить из дома, мы полетели по приглашению японской стороны на съемки фильма “Пальма”. Это фильм русско-японского производства, сюжетом похожий на “Хатико”, в нем я сыграла небольшую роль и выступила на льду со своей собакой Масару.
Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь — выступать на Fantasy on Ice. Я уже выступала на этом шоу и знаю, насколько это крутые ребята и как у них все прекрасно организовано.
Не могу пока об этом рассказывать [о программе для шоу], но это будет специально подготовленная программа для японских зрителей", — сказала Загитова.
Также фигуристка ответила на вопрос, планирует ли она показывать свой рок-мюзикл «Ассоль» в Японии после премьеры в России.
«Конечно, хотелось бы. Для меня как для продюсера проекта это было бы настоящим событием. Если будет спрос у японских зрителей — с удовольствием привезу “Ассоль” в Японию», — отметила Загитова.
Ожидается, что на предстоящем Fantasy on Ice также выступит олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.