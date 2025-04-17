Загитова о шоу в Японии: «Мне очень приятно быть первым российским спортсменом, который за последнее время поедет туда выступать, это большая честь»

«Последний раз я была там во время коронавируса в 2021 году. В то время, когда страшно было даже выходить из дома, мы полетели по приглашению японской стороны на съемки фильма “Пальма”. Это фильм русско-японского производства, сюжетом похожий на “Хатико”, в нем я сыграла небольшую роль и выступила на льду со своей собакой Масару.