«Японские зрители остаются с фуфлом — им надоело, поэтому и пригласили наших девчонок». Губерниев о шоу Fantasy on Ice

"Здесь разговор идет не о спорте, а о спектаклях, шоу-программах. Люди поняли, что от того, что не приглашают наших фигуристов, они сами себя обедняют и делают хуже всем. Наши фигуристки не зарабатывают деньги, а японские зрители остаются с фуфлом вместо нашего шоу. Им надоело, поэтому и пригласили наших девчонок. Я за них очень рад.