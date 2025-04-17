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«Японские зрители остаются с фуфлом — им надоело, поэтому и пригласили наших девчонок». Губерниев о шоу Fantasy on Ice

Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова выступят в ледовом шоу Fantasy on Ice, которое пройдет 31 мая и 1 июня в городе Тиба.
Источник: Спортс"

"Здесь разговор идет не о спорте, а о спектаклях, шоу-программах. Люди поняли, что от того, что не приглашают наших фигуристов, они сами себя обедняют и делают хуже всем. Наши фигуристки не зарабатывают деньги, а японские зрители остаются с фуфлом вместо нашего шоу. Им надоело, поэтому и пригласили наших девчонок. Я за них очень рад.

Нельзя говорить о том, что возвращение неминуемо. Есть общий тренд, что мы потихонечку возвращаемся, но окончательно вернемся и разговоры перейдут в дела только после того, как увенчаются успехом переговоры на высшем уровне между великими державами — РФ и США. Остальные подтянутся", — сказал спортивный комментатор Губерниев.