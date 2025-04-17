«Японские зрители остаются с фуфлом — им надоело, поэтому и пригласили наших девчонок». Губерниев о шоу Fantasy on Ice

"Здесь разговор идет не о спорте, а о спектаклях, шоу-программах. Люди поняли, что от того, что не приглашают наших фигуристов, они сами себя обедняют и делают хуже всем. Наши фигуристки не зарабатывают деньги, а японские зрители остаются с фуфлом вместо нашего шоу. Им надоело, поэтому и пригласили наших девчонок. Я за них очень рад.
Нельзя говорить о том, что возвращение неминуемо. Есть общий тренд, что мы потихонечку возвращаемся, но окончательно вернемся и разговоры перейдут в дела только после того, как увенчаются успехом переговоры на высшем уровне между великими державами — РФ и США. Остальные подтянутся", — сказал спортивный комментатор Губерниев.