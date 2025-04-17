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Дэвис и Смолкин заняли предпоследнее место в ритм-танце на командном ЧМ

Дэвис и Смолкин заняли пятое место в ритм-танце на командном чемпионате мира.

Источник: Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли предпоследнее, пятое место в ритм-танце на командном чемпионате мира, который проходит в Токио.

За свое выступление Дэвис и Смолкин получили 76,47 балла и принесли сборной Грузии 8 баллов в командный зачет.

Первое место заняли трехкратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,25 балла), вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (87,15), на третьей позиции расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,58).

Выступающая за сборную Франции уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с Жоффре Бриссо (81,78) заняла четвертое место.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе. При этом атлеты не смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в командных соревнованиях. Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международных соревнований с 2022 года.с.