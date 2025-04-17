Квителашвили о прокате на командном ЧМ: «Честно скажу, плохо. Хотелось достойнее откатать программу, был как-то “не в ногах”

— Я Лизу очень давно знаю, поэтому, конечно, я рад, что она здесь и болеет. Даже мы на каких-то шоу с ней пересекались, и она говорит: «Ты правда едешь на ЧМ!?» Не то чтобы сказать восхищалась, но просто говорила, что «давай, я за тебя буду болеть, переживать, кричать».