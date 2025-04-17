Квителашвили о прокате на командном ЧМ: «Честно скажу, плохо. Хотелось достойнее откатать программу, был как-то “не в ногах”

Для Квителашвили это первые соревнования после того, как он объявлял о завершении карьеры в 2023 году.
— Как оцените свое возвращение на лед?
— Плохо. Честно скажу, плохо. Конечно, хотелось лучше откатать.
Эмоции классные, классная атмосфера — все это очень круто. Первый раз в истории, когда Грузия попала на такой чемпионат. Поэтому это, конечно, здорово, классно.
Конечно, хотелось бы достойнее откатать программу, не все получилось сегодня. Был как-то «не в ногах». Не было волнения, просто беспокоился, наверное, за элементы. Ну, так и получилось — как раз элементы и не получились.
— Туктамышева была у бортика — вы улыбнулись перед прокатом.
— Я Лизу очень давно знаю, поэтому, конечно, я рад, что она здесь и болеет. Даже мы на каких-то шоу с ней пересекались, и она говорит: «Ты правда едешь на ЧМ!?» Не то чтобы сказать восхищалась, но просто говорила, что «давай, я за тебя буду болеть, переживать, кричать».
— Теперь настрой на произвольную программу?
— Постараемся хорошо откатать и порадовать зрителей, — сказал Квителашвили в эфире Okko.