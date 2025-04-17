Экс-российская фигуристка реабилитировалась после провала на ЧМ. Губанова пыталась спасти команду Грузии

Еще одно неожиданное возвращение было и в этом виде. Алина Урушадзе уже давно завершила карьеру, но все равно пыталась хоть как-то помочь команде Грузии. По технике прокат был совсем слабым. Фигуристка исполнила каскад тройной тулуп — двойной тулуп с недокрутом на первом прыжке, двойной сальхов и одинарный аксель. Последние два элемента ей, естественно, не засчитали. Несмотря на это, все выступление Алина улыбалась и совсем не расстроилась такому результату. За прокат она получила 38,77 баллов, это последнее место.