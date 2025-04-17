Экс-российская фигуристка реабилитировалась после провала на ЧМ. Губанова пыталась спасти команду Грузии

В Токио завершился первый день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Уже по первым двум видам стало ясно, что далеко не все спортсмены приехали в своей оптимальной форме — даже многие топы ошибались. Последними на лед вышли одиночницы и тоже заставили понервничать.
Еще одно неожиданное возвращение было и в этом виде. Алина Урушадзе уже давно завершила карьеру, но все равно пыталась хоть как-то помочь команде Грузии. По технике прокат был совсем слабым. Фигуристка исполнила каскад тройной тулуп — двойной тулуп с недокрутом на первом прыжке, двойной сальхов и одинарный аксель. Последние два элемента ей, естественно, не засчитали. Несмотря на это, все выступление Алина улыбалась и совсем не расстроилась такому результату. За прокат она получила 38,77 баллов, это последнее место.
Несмотря на неудачные выступления в Бостоне, Штаты все равно сделали ставку на Эмбер Гленн. К сожалению, она не смогла собраться и здесь. Фигуристка недокрутила тройной аксель, из-за чего упала. В каскаде с тройным флипом она сделала только двойной тулуп, а на тройном риттбергере был не очень точный выезд. Видно, что под конец сезона Эмбер устала, и своим прокатом была особенно недовольна. Ей не простили ошибки, поэтому Гленн набрала 63,70 балла, это только 7-е место.
Японка Монэ Тиба также не смогла сохранить хорошую форму. Она прекрасно исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип, но неожиданно упала с двойного акселя. Эта ошибка ее очень подкосила: фигуристка не смогла достойно представить программу, она улыбалась через силу, пропала вся легкость. Благодаря хорошим остальным элементам Монэ не сильно потеряла, ее прокат оценили в 69,66 балла. Это 4-е место в короткой программе.
Анастасия Губанова пыталась спасти сборную Грузии. После провала на чемпионате мира она основательно подготовилась к командному турниру. Спортсменка вышла очень собранная и показала все элементы: каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Анастасия расслабилась только после финального прыжка. Видно, что она отпустила все переживания и доказала, что произошедшее в Бостоне — случайность. Губанова получила лучшие баллы в сезоне — 69,80, но посмеялась, что ей немного не хватило до 70. По результатам первого дня она стала третьей.
Не совсем удался прокат у Каори Сакамото. Она справилась с двойным акселем и тройным лутцем, а каскад тройной флип — тройной тулуп сделала через тройку. Под конец программы у японки закончились силы, она с трудом завершила, даже выполнила дорожку шагов на третий уровень. Каори не хватило совсем немного до лидерства, ее результат — 75,54 балла.
Весь первый день было видно, как судьи сильно поддерживают американскую сборную, ставят неоправданно высокие оценки. Это точно не случай Алисы Лю. Действующая чемпионка мира совершенно спокойно вышла на прокат и сделала все чисто: каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. В этот раз она справилась без недокрутов и других ошибок. Алиса приехала сюда в хорошей форме и смогла показать свой максимум. Поэтому лучшая оценка в сезоне в 75,70 балла — вполне оправданна.
Впереди еще выступление спортивных пар и произвольные программы. Команда США с поддержкой судей далеко впереди и уже сейчас понятно, кто в этом году заберет кубок. Основная борьба идет за 2 и 3 места, потому что все участники ошибаются, а положение сборных постоянно меняется после каждого вида.
Алена Волкова
Командный чемпионат мира. Женщины. Короткая программа
- Алиса Лю (США) — 75,70
- Каори Сакамото (Япония) — 75,54
- Анастасия Губанова (Грузия) — 69,80
- Монэ Тиба (Япония) — 69,66
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 68,43.
Командный чемпионат мира. Промежуточное положение команд
- США — 52 балла
- Япония — 44 балла
- Франция — 34 балла
- Италия — 30 баллов
- Канада — 28 баллов
- Грузия — 25 баллов.