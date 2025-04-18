Загитова о шоу «Ассоль»: «Мы идем в новом направлении, совмещаем современную симфоническую музыку с роком. Такого не было не только в России, но и в мире»

— Да, конечно. У меня не было ни одного выпускного в жизни — ни в детском саду, ни в школе, ни в университете. И я шучу, что мне пришлось делать масштабное ледовое шоу в Петербурге, чтобы приехать на праздник выпускников «Алые паруса», что всегда было моей мечтой. Представьте: белые ночи, теплое время года, Санкт-Петербург…