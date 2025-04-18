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Алина Загитова: «Во мне очень отзывается история Ассоль, вайб совпал, как модно говорить. Я тоже шла к своей мечте через непонимание и хейт»

— «Щелкунчик», «Золушка», «Белоснежка» — российские продюсеры ледовых представлений часто берут за основу проекта детские сказки. Почему вы выбрали «Ассоль»? Насколько мне известно, никто ранее не использовал произведение Грина.

Источник: Sports

— Поэтому и выбрали. Мне нравится браться за то, что еще никто не делал. Но еще во мне очень отзывается история Ассоль — я думаю, что мы с ней очень схожи. Знаете, вайб совпал, как сейчас это модно говорить. Как мне кажется, случилось полное попадание в меня и в мою жизнь: я тоже шла к своей мечте через непонимание и хейт.

— А не было такого, что на выбор темы повлияло желание отличаться от конкурентов?

— Нужно выбирать темы, которые в тебе откликаются, и тогда ты с удовольствием будешь погружаться в них с головой. Все постановщики разные, с разными характерами, и в любом случае у всех получаются разные проекты.

Да, на моем проекте работает режиссер, которая ставит ледовые шоу и для других фигуристов. Но в целом мы столкнулись с тем, что очень мало профессионалов в этой области. Поэтому мы позвали в команду людей, которые больше работают с театром.

— Наверное, не только с режиссерами есть проблемы: со стороны кажется, что у продюсеров ледовых шоу идет борьба и за фигуристов, и за хореографов. Это действительно так? Может ли один и тот же спортсмен, например, выступать в шоу Навки и Авербуха, Плющенко и Загитовой? Или в контрактах прописываются специальные условия, чтобы такого избежать?

— Я не могу говорить за другие команды. После объявления о запуске шоу «Ассоль» нам написало много фигуристов, выступающих уже в других проектах. Это показатель того, что к нам люди тянутся и хотят у нас выступать.

Но чтобы частично избежать этой борьбы за фигуристов с другими продюсерами мы организовали кастинг. Хотим собрать свою команду. Мы получили больше 200 заявок со всей страны, сейчас отбираем и будем приглашать кандидатов на следующий этап просмотра. Мы даем шанс людям исполнить свою мечту и выйти на лед с олимпийскими чемпионами.

Мне кажется, это важно. Я когда-то тоже приехала в Москву за своей мечтой из маленького Ижевска, и в какой-то момент перестала верить в себя. Но в итоге рядом со мной оказались нужные люди, которые дали мне шанс, и в итоге все получилось, — сказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Загитова слишком далека от Ассоль. Боязно за наследие Грина.

Новое шоу Загитовой — рок-мюзикл: что о нем известно.