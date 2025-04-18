Алина Загитова: «Во мне очень отзывается история Ассоль, вайб совпал, как модно говорить. Я тоже шла к своей мечте через непонимание и хейт»

— Поэтому и выбрали. Мне нравится браться за то, что еще никто не делал. Но еще во мне очень отзывается история Ассоль — я думаю, что мы с ней очень схожи. Знаете, вайб совпал, как сейчас это модно говорить. Как мне кажется, случилось полное попадание в меня и в мою жизнь: я тоже шла к своей мечте через непонимание и хейт.