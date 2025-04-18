Загитова о создании шоу: «Мне стали часто попадаться силуэты алых парусов, каких-то кораблей. После знаков судьбы я подумала, что точно реализую проект»

Сюжет мы тоже несколько корректируем, как вы можете понять, потому что это рок-мюзикл. Единственное, мы не можем назвать шоу «Алые паруса», потому что этот знак уже зарегистрирован, поэтому проект получил название «Ассоль». Мне кажется, что это название даже больше подходит, — сказала олимпийская чемпионка.