Татьяна Тарасова: «Когда Загитова покажет свое шоу, посмотрим и скажем, стало ли это новым или мы уже видели такое 250 раз»

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что ледовое шоу «Ассоль», которое она представит в июне в Санкт-Петербурге, не имеет аналогов: «Мы идем в новом направлении, совмещаем современную симфоническую музыку с роком. Такого не было не только в России, но и в мире».
"Шоу Загитовой? Возможно, для нее это действительно новое. Она для себя что-то такое пробует. Я хочу, чтобы у нее все получилось, но не могу не сомневаться в этом.
Это же другая профессия: исполнитель и балетмейстер — это разное. Когда она покажет свое шоу, мы посмотрим и тогда скажем, стало ли это новым или мы уже видели такое 250 раз", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.