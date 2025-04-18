Татьяна Тарасова: «Когда Загитова покажет свое шоу, посмотрим и скажем, стало ли это новым или мы уже видели такое 250 раз»

Это же другая профессия: исполнитель и балетмейстер — это разное. Когда она покажет свое шоу, мы посмотрим и тогда скажем, стало ли это новым или мы уже видели такое 250 раз", — сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.