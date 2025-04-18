Титулованные российские фигуристы Панфилова и Рылов поженились

Чемпионы мира по фигурному катанию среди юниоров в соревнованиях спортивных пар Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов поженились. Об этом 22-летняя спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).