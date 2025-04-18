Титулованные российские фигуристы Панфилова и Рылов поженились

Чемпионы мира по фигурному катанию среди юниоров в соревнованиях спортивных пар Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов поженились. Об этом 22-летняя спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«18.04.2025. Принимаем поздравления! Теперь мы официально семья», — написала Панфилова, выложив фото из загса.
Панфиловой 22 года, Рылову — 23. На счету пары было золото (2020) и серебро (2019) юниорских чемпионатов мира, золото юношеской Олимпиады (2020), золото (2019/20), серебро (2017/18) и бронза (2018/19) финала юниорской серии Гран-при.
Карьеру спортсмены завершили в начале 2023 года из-за проблем со здоровьем.
Обручились Панфилова и Рылов в ноябре 2023 года.