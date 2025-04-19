Фигурист-чемпион заговорил после перехода в школу Навки: провокационная кофта с деньгами, новый сезон, экстрим

Чемпион Европы, призер Олимпийских игр Марк Кондратюк выступил с показательным номером на новой «Навка-Арене» в финале детского турнира «Битва школ». Фигурист зажег под необычную композицию «Притоптать» Нейромонаха Феофана, с которой ранее выступал на соревнованиях на Байкале.
«Выступление было неплохим, достойным. Все хорошо», — говорит Марк.
— Как ставили номер, почему выбрали такую музыку? — спрашиваю Кондратюка.
— Когда мы с тренерами узнали, что я поеду на Байкал, хотелось сделать яркий, классный номер. Нужно было вновь постараться найти интересную музыку. Методом поиска в своем плейлисте среди тысяч треков откопал эту песню, вспомнил о ней. Это смешно в хорошем смысле этого слова и весело.
— Какую песню последней слушал в плейлисте?
— Kai Angel. У него этой ночью вышел мини‑альбом, интересно было послушать.
— Какие ощущения от «Навки Арены», на которую вы с группой скоро переедете?
— Опробовал лед. Арена классная, я здесь был на шоу, приходил смотреть неделю назад, был на арене в качестве зрителя. Мне кажется, отличная, современная арена.
Тут надо сказать, что я занимаюсь своим делом вместе со своим тренером и тренерским штабом. Это для меня первоначально. Я продолжаю тренироваться.
Интересно, что Марк вышел к журналистам в яркой розовой кофте с надписью «I only love cash» (я люблю только наличные).
— Тебе за выступление кэшем платят? — шутим про этот наряд.
— Почему все сводится к деньгам?
— Просто у тебя кофта классная.
— Для меня главное — искусство.
— Как раз недавно вышла новость, что ты заработал больше всех среди россиян в зимних видах спорта. Видел?
— Видел новость, да. Я ведь захожу в интернет. (Улыбается). Но то, что написано на этой кофте — юмор и сатира. Это не отражает мое нутро. Именно поэтому, я не хочу отвечать на такие вопросы. Я занимаюсь спортом, искусством. Мне это близко. Я все это делаю ради собственного развития. А все остальное — вторично.
— Насколько тебе нравится идея по продолжению турниров на природном льду?
— Прикольно. Где‑нибудь у подножия Эльбруса или на Дальнем Востоке было бы интересно. Я получил неописуемое удовольствие от нахождения на Байкале.
— Сильно ли было экстремально?
— В этом и есть весь прикол. То, что там сложнее кататься, очевидно. В этом и есть интерес: попробовать себя, элементы. Мы привыкли жить в максимально удобных условиях. Тут ты попадаешь в реальные жизненные условия. Они не идеальные, сложные.
— Ожидал, что Влад Дикиджи прыгнет там четверной аксель?
— Я очень удивился, когда увидел, что Влад заходит на него. Для меня это героический поступок, это очень круто.
— Как тебе в целом «Битва школ»?
— Это классное мероприятие для фигуристов-новисов. Классный опыт на будущее. Помню, как я выступал на маленьких катках, где было всего 20 зрителей. И 20 из них — мамы фигуристов.
Сегодня же у ребят есть опыт прокатов при больших трибунах, где много зрителей. Это нервно. Но зато впоследствии им будет проще кататься на крутых соревнованиях.
— Начал подготовку к следующему сезону?
— Настрой, как всегда, боевой. Начали ставить короткую программу, это будет круто, 100%. По произвольной пока нет идей. Короткая — это то, что мы давно хотели. Хореографа пока назвать не могу, но это точно будет круто.
Константин Лесик