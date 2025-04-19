Фигурист-чемпион заговорил после перехода в школу Навки: провокационная кофта с деньгами, новый сезон, экстрим

— Видел новость, да. Я ведь захожу в интернет. (Улыбается). Но то, что написано на этой кофте — юмор и сатира. Это не отражает мое нутро. Именно поэтому, я не хочу отвечать на такие вопросы. Я занимаюсь спортом, искусством. Мне это близко. Я все это делаю ради собственного развития. А все остальное — вторично.