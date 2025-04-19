Американцы без России разгромили всех на командном ЧМ по фигурке. Даже в женском катании уничтожили Японию

Вторая группа участниц выглядела гораздо амбициознее. Хочется отметить прокат Анастасии Губановой — после провала на чемпионате мира ей это было особенно важно. Экс-россиянка показала, что неудача в Бостоне — случайность, а не закономерность. Этот выход на лед можно с уверенностью назвать лучшим в карьере Губановой: судьи не смогли придраться и тоже расщедрились на высокие баллы.