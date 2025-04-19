Американцы без России разгромили всех на командном ЧМ по фигурке. Даже в женском катании уничтожили Японию

Завершать соревновательную часть командного чемпионата мира-2025 выпало девушкам-одиночницам. Под конец турнира все участники, понятное дело, уже устали — у многих из них сезон получился достаточно длинным, поэтому без срывов не обошлось. Но развязка получилась действительно насыщенной.
Первая разминка у фигуристок вышла немного слабой по контенту. Для Алины Урушадзе, временно вернувшейся в спорт ради родной команды, это можно считать победой — девушка собрала два тройных тулупа, два дупеля, а дальше продолжила программу с двойными прыжками. От нее сложно было ожидать чего-то сверхъестественного в силу длительного перерыва, но свою задачу она выполнила отлично.
А вот дальше пошли развалы за развалами. Француженки Лорин Шильд и Леа Серна не улучшили позиции, допустив множество ошибок, 18-летняя итальянка Анна Пеццетта тоже с произвольной не справилась от слова совсем. Да и канадка Сара-Мод Дюпуи большого успеха не добилась. Казалось, что World Team Trophy завершится на грустной ноте.
Ситуацию изменила опытная Эмбер Гленн. Короткая ей не удалась, зато в произвольной американка смогла реабилитироваться — Гленн катала аккуратно и на контроле, чтобы справиться с элементами и приземлить тройной аксель. За исключением небольшой помарки на сальхове, ей это удалось. Судьи не поскупились на личный рекорд, поэтому Эмбер уходит в отпуск с новым достижением.
Вторая группа участниц выглядела гораздо амбициознее. Хочется отметить прокат Анастасии Губановой — после провала на чемпионате мира ей это было особенно важно. Экс-россиянка показала, что неудача в Бостоне — случайность, а не закономерность. Этот выход на лед можно с уверенностью назвать лучшим в карьере Губановой: судьи не смогли придраться и тоже расщедрились на высокие баллы.
Интересно, что за две программы Анастасия получила 211,19 — и это новое достижение грузинской спортсменки. С такими баллами фигуристка стала бы четвертой на ЧМ в Бостоне. Невероятно обидно.
Японо-американские разборки за золото завершились не в пользу хозяев. Юная Монэ Тиба неожиданно завалилась с тройного риттбергера, пропустив вперед Губанову. А главный актив Страны восходящего солнца Каори Сакамото явно переборщила с эмоциями: спортсменка так носилась по льду, что на прыжках плохо контролировала приземления. В некоторых моментах ей удавалось выкрутиться в плюсовую зону, но пару недокрутов Сакамото все же получила.
Ну, а завершила командный фестиваль безупречная Алиса Лю. Новая чемпионка мира повторила абсолютно блестящий прокат произвольной, не оставив в своем титуле никаких сомнений. Лю стала однозначным лидером в США и главной претенденткой на участие в Олимпийских играх в Милане через год. А если вдруг не будет Аделии Петросян, то Алиса станет явной фавориткой в борьбе за золото.
Лю и Гленн в итоге принесли США максимально возможное количество очков. За три соревновательных дня американцы набрали космические 126 баллов и с запасом выиграли второй World Team Trophy подряд. А еще побили рекорд наших фигуристов: в 2021-м россияне стали лучшими с 125 очками в активе. Но тогда был совершенно иной уровень конкуренции.
Анастасия Логинова