Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру

«Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Всё это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше», — сказал Базин.