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Тарасова заявила, что завершивших карьеру чемпионов России не запомнят

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершили карьеру. Тренер спортсменов Жулин сказал, что они «выгорели», а Татьяна Тарасова заявила, что этот дуэт в России «и не знали».

Источник: РИА "Новости"

Объявившие о завершении карьеры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не стали той парой в танцах на льду, которую все будут помнить, заявила Vseprosport заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фигуристы в понедельник сообщили о завершении карьеры. Базин признался, что основной целью пары было попадание на Олимпиаду, а на внутренних турнирах они целей уже не ставили. Тренер спортсменов Александр Жулин сказал «Матч ТВ», что фигуристы в этом сезоне «катались на пределе своих физических сил, уже выгорели».

По словам Тарасовой, в России «и не знали эту пару».

«Все наши великие пары мы помним до сих пор, они становились чемпионами Европы, мира, олимпийскими чемпионами. Худайбердиева и Базин занимали какие-то призовые места. Но места — это еще не мастерство», — сказала Тарасова.

Худайбердиева и Базин в сезоне 2022/23 выиграли чемпионат России, последние два сезона дуэт занимал на чемпионате страны вторые места.

С 2022 года российские фигуристы отстранены от международных стартов, на олимпийский отбор им выделили только по одной квоте в каждой дисциплине.