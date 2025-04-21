Тарасова заявила, что завершивших карьеру чемпионов России не запомнят

Фигуристы в понедельник сообщили о завершении карьеры. Базин признался, что основной целью пары было попадание на Олимпиаду, а на внутренних турнирах они целей уже не ставили. Тренер спортсменов Александр Жулин сказал «Матч ТВ», что фигуристы в этом сезоне «катались на пределе своих физических сил, уже выгорели».