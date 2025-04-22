Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Муравьёва объявила о переходе в группу Алексея Мишина

Серебряный призёр чемпионата России 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва официально объявила, что пополнила группу заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Источник: Чемпионат.com

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Санкт-Петербурге, но и замечательные люди, Юбилейный и новая глава в жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь мы пройдём с вами интересный и яркий путь!» — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.