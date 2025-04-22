Софья Муравьёва объявила о переходе в группу Алексея Мишина

«Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Санкт-Петербурге, но и замечательные люди, Юбилейный и новая глава в жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь мы пройдём с вами интересный и яркий путь!» — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.