Мама юной фигуристки из Новосибирска заявила о домогательствах тренера

После рассказа дочери о неподобающем поведении специалиста Татьяна перевела дочь к другому тренеру, уведомив Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области о причинах перевода. Позднее Медовиков потребовал вернуть фигуристку к нему в группу и пригрозил наложением санкций на спортсменку, однако семья девочки отказалась выполнять его требования.