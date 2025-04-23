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Тарасова не верит на слово матери фигуристки, обвинившей тренера

Тарасова: не верю на слово матери 12-летней фигуристки, обвинившей тренера.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не верит на слово матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, обвинившей тренера Константина Медовикова в домогательствах.

Ранее мать фигуристки Татьяна Антонова заявила РИА Новости об инциденте, отметив, что после ее письма в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области тренер прекратил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации.

«Я таких не знаю. На слово не верю», — сказала Тарасова.

Дарье Антоновой 12 лет. В текущем сезоне, помимо турнира «Красноярские узоры», она выступила на соревнованиях зонального первенства СФО и ДФО в Омске, где заняла третье место.