Тарасова не верит на слово матери фигуристки, обвинившей тренера

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не верит на слово матери 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, обвинившей тренера Константина Медовикова в домогательствах.
Ранее мать фигуристки Татьяна Антонова заявила РИА Новости об инциденте, отметив, что после ее письма в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области тренер прекратил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации.
«Я таких не знаю. На слово не верю», — сказала Тарасова.
Дарье Антоновой 12 лет. В текущем сезоне, помимо турнира «Красноярские узоры», она выступила на соревнованиях зонального первенства СФО и ДФО в Омске, где заняла третье место.