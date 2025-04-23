«Есть презумпция невиновности»: Журова о новом скандале с домогательствами

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости заявила, что правоохранительные органы должны еще доказать вину тренера Константина Медовикова, который был обвинен в домогательствах по отношению к 12-летней фигуристке, но до этого момента действует презумпция невиновности.
Ранее мать фигуристки Татьяна Антонова заявила РИА Новости об инциденте, отметив, что после ее письма в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области тренер прекратил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации.
«Пока правоохранительные органы не проведут расследование и всё достоверно не докажут, говорить об этом рано. Я не защищаю человека, но, в любом случае, нужна серьезная доказательная база. Когда был случай с хореографом, я обсуждала это со своими друзьями, один рассказал, что его дочь-старшеклассница с подружками, к сожалению, договорились и подали заявление на учителя физкультуры. Он был хорошим спортсменом, его посадили в тюрьму, а потом он спился и очень рано умер. Когда она узнала об этом, то сказала: “Это мой страшный грех! Он ничего не сделал. Мы просто хотели его так наказать”, — сказала Журова.
«Домогательства — это не когда тренер ручку или ножку отвел, как это бывает в фигурном катании. И мы, и следственные органы понимаем, как это. Эту грань надо знать, иначе мужчины вообще не будут работать тренерами там, где есть контакт со спортсменами, особенно с девочками», — продолжила она.
Собеседница агентства затруднилась предположить, каким способом можно ограничить доступ подобных людей к работе с детьми. «Это не протестировать, можно узнать только в процессе. Но я всегда говорю, что нельзя замалчивать. Нужно, чтобы были доказательства. Потом такой тренер не будет работать с детьми. Но даже если обвинения не будут доказаны, осадок останется, мало кто захочет отдавать такому тренеру своих детей. Следственные органы должны провести тщательное расследование, и все факты должны быть установлены, подтверждены. Как бы это ни казалось странным в данной ситуации, есть презумпция невиновности», — добавила Журова.
Дарье Антоновой 12 лет. В текущем сезоне, помимо турнира «Красноярские узоры», она выступила на соревнованиях зонального первенства СФО и ДФО в Омске, где заняла третье место.