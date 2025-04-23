«Есть презумпция невиновности»: Журова о новом скандале с домогательствами

«Пока правоохранительные органы не проведут расследование и всё достоверно не докажут, говорить об этом рано. Я не защищаю человека, но, в любом случае, нужна серьезная доказательная база. Когда был случай с хореографом, я обсуждала это со своими друзьями, один рассказал, что его дочь-старшеклассница с подружками, к сожалению, договорились и подали заявление на учителя физкультуры. Он был хорошим спортсменом, его посадили в тюрьму, а потом он спился и очень рано умер. Когда она узнала об этом, то сказала: “Это мой страшный грех! Он ничего не сделал. Мы просто хотели его так наказать”, — сказала Журова.