Мама еще одной юной фигуристки из Новосибирска обвинила тренера Медовикова в неподобающем поведении

«Спустя несколько занятий психолог позвала поговорить уже меня, без дочки. Тогда мне было озвучено следующее — мой ребенок рассказала психологу, что тренер довольно продолжительное время трогает ее ниже пояса и за грудь. Я была удивлена, ведь мы уже об этом разговаривали. Но психолог сказала, что и после этого подобное поведение тренера не прекратилось. Более того, дочь рассказала, что после того, как я написала тренеру, он во время одного из занятий подозвал ее к себе и пригрозил, чтобы она ничего никому не рассказывала. Говорил: “Зачем ты рассказываешь родителям? Хочешь, чтобы меня уволили?”, — поведала женщина.