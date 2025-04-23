Мама еще одной юной фигуристки из Новосибирска обвинила тренера Медовикова в неподобающем поведении

«В сентябре прошлого года с дочкой вернулись со сборов в Москве и возобновили тренировки у себя в Новосибирске. Через какое-то время дочь подходит ко мне и говорит, что тренер ее сильно обнимает и трогает ниже поясницы. Показывает на мне, как это было», — рассказала РИА Новости мама Хохловой.
После этого она написала сообщение тренеру с требованием прекратить оказывать знаки внимания ее дочери, на что он ответил, что «больше это не повторится». Однако затем дочь Юлии, имя которой не разглашается, стала замкнутой, и родители решили отвести ее к спортивному психологу.
«Спустя несколько занятий психолог позвала поговорить уже меня, без дочки. Тогда мне было озвучено следующее — мой ребенок рассказала психологу, что тренер довольно продолжительное время трогает ее ниже пояса и за грудь. Я была удивлена, ведь мы уже об этом разговаривали. Но психолог сказала, что и после этого подобное поведение тренера не прекратилось. Более того, дочь рассказала, что после того, как я написала тренеру, он во время одного из занятий подозвал ее к себе и пригрозил, чтобы она ничего никому не рассказывала. Говорил: “Зачем ты рассказываешь родителям? Хочешь, чтобы меня уволили?”, — поведала женщина.
Хохлова написала на тренера заявление в правоохранительные органы, но позднее поддалась на уговоры и исключила из него самые серьезные пункты о домогательствах. Дело не было возбуждено, однако сейчас она собирает фактуру для повторного обращения в соответствующие инстанции.
Ранее мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой сообщила, что Медовиков систематически домогался юной спортсменки, которую он тренировал. Медовиков прекратил работу в Центре зимних видов спорта Новосибирска.