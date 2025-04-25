Медведева об уходе от Тутберидзе: «Она привела меня к олимпийской медали — это основная причина молчать и не говорить ничего плохого»

"Я сторонник того, чтобы не выносить это все из избы. Вот сколько лет прошло с ухода — я понимаю, что я очень правильно сделала, что публично не высказывала сгоряча: а я сейчас возьму в интервью все скажу, а я вот сейчас возьму и заявление выложу, а я вот сейчас возьму и в посте напишу вообще все, что я думаю, как это все было.